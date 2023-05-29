未来三天华南江南有高温天气

本报北京5月28日电 （记者李红梅）28日白天，南方部分地区出现分散性大雨或暴雨，江南等地部分地区出现高温天气。中央气象台预计，28日夜间至29日，四川东北部、重庆北部、陕西南部、河南东南部、安徽中部和北部、江苏北部、浙江西部等地部分地区有大到暴雨。28日18时，中国气象局分别与水利部、自然资源部联合发布黄色山洪灾害气象预警、地质灾害气象风险预警。

预计28日20时至29日20时，四川东北部、重庆西北部、陕西南部等地部分地区可能发生山洪灾害（蓝色预警），局地发生山洪灾害可能性较大（黄色预警）。重庆西北局部、四川东北局部、陕西南部局部发生地质灾害的风险较高（黄色预警）。

此外，29日至31日，西北地区东部、华北、东北地区自西向东有一次降水天气过程，降水分布不均，以小到中雨为主，局地有大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

未来三天，华南江南等地有高温天气。华南大部、江南大部、云南大部、贵州东部和南部、四川南部等地有35摄氏度以上高温天气，部分地区白天最高气温可达37—39摄氏度。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 13 版）