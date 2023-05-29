国务院联防联控机制组织专家就新冠二次感染话题进行回应（服务窗·科学防疫）

近期，多地出现了新冠病毒感染散发病例，其中有一部分人是二次感染。国务院联防联控机制组织专家解读二次感染相关话题。

当前，我国疫情主要流行株是奥密克戎XBB系列变异株。中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，XBB系列变异株是奥密克戎变异株的重组株。从中国疾控中心监测的数据看，在输入病例中，XBB变异株占比持续处于高位，在5月15日到21日的采集毒株中占比达95.2%；在本土病例中，XBB变异株在5月15日到21日的采集毒株中占比达91.9%，其他奥密克戎变异株占比不足10%。今年初，我国本土主要流行的奥密克戎BA.5.2和BF.7的占比已是极低水平。

“从我们近4周的监测数据看，我国XBB系列变异株的亚分支占比前三位的是XBB1.9.1、XBB1.16和XBB1.5。”陈操说，这个占比与全球和我国周边国家和地区同期主要流行株一致。随着输入的变异株不断增加和我国人群抗体水平的不断衰减，近期感染XBB变异株的病例数可能会增加。XBB系列变异株与早期流行的奥密克戎变异株各个亚分支相比，致病力没有明显变化，因此没有必要恐慌。

陈操表示，中国疾控中心将持续针对哨点医院确诊病例，尤其是重症、死亡病例和特殊人群开展变异株监测，强化聚集性疫情的早期病例和关键病例变异株的监测工作，会同海关做好输入变异株的监测工作。基于多渠道的监测预警体系，如果发现风险信号，各地疾控部门将会及时预警，采取防控措施，及时回应社会关切。

“疫情监测数据显示，5月中旬后，我国疫情处于低水平波浪式流行的态势。”中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，我国疫情在2月份平稳转段以后，就进入局部零星散发态势，从4月下旬开始，疫情小幅上升。从发热门诊就诊数据看，4月下旬以来就诊的患者虽有增加，但要远远低于上一波疫情高峰时的就诊量，就诊患者绝大部分是轻症。

“综合研判，由XBB系列变异株引起的疫情还会持续一段时间，但全国疫情防控形势平稳可控，对正常医疗救治和社会运转影响较小。”王丽萍说。

二次感染的症状如何？首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，感染者的症状主要还是发烧、咽痛、咳嗽、鼻塞流涕，还有一些人会头痛、肌肉酸痛、关节痛，个别人出现呕吐、腹泻的症状。观察发现，二次感染的人群主要是青壮年，也即18岁到60岁年龄阶段的人。总体来说这些人的症状明显要比首次感染轻，比如首次感染出现剧烈的头痛、“刀片嗓”、重度咳嗽，需5—7天才能恢复，而二次感染时嗓子轻微疼痛，恢复得更快，一般3—5天就能恢复。青壮年的免疫功能正常，第一次感染后获得了抵抗力，面对第二次感染就能够更轻松、更容易对抗病毒，恢复得也更快一些。

怀疑自己出现二次感染该如何处理？李侗曾说，首先要判断自己是不是感染新冠病毒。近期是不是接触过新冠病例或者出现发烧和呼吸道症状的人，如果接触过，自己出现了相似症状，很有可能是被传染的，可以做一个抗原检测来确定。如果抗原阳性，还是要多休息，居家隔离，一般5天左右就能康复。如果经过休息，感觉症状还在加重，尤其是超过5天还有发烧甚至胸闷、憋气等症状，要及时到医院诊治。

个人如何预防感染？王丽萍建议，继续保持良好的卫生习惯，科学佩戴口罩，保持勤洗手，室内多通风。一旦出现新冠病毒核酸检测阳性或抗原检测阳性，出现发热咳嗽、咽痛等疑似新冠症状，以及去医疗机构、养老机构等场所时，应该佩戴口罩。公众特别是老年人和有慢性基础疾病的人进入环境封闭、人员比较密集的场所，如超市、影剧院以及乘坐公共交通工具，要佩戴好口罩，注意好个人的防护，如果出现疑似症状要及时检测，症状加重要及时就医。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 11 版）