我国首个大规模基层传染病诊疗培训启动 覆盖15万名社区医生

近日，在国家卫健委基层司指导下，中国社区卫生协会正式启动我国首个大规模基层医疗卫生机构传染病防治能力提升项目，对31个省市超过15万名基层医生进行系统的传染病防治培训。培训涉及新型冠状病毒感染及其他甲、乙类等多种传染病，以及抗新冠病毒创新药的使用和上市后研究，助力提升基层医疗卫生机构对传染病的认知及诊疗水平。

此次培训，中国社区卫生协会将编写面向全国城市社区卫生服务机构的系统化培训课程，组织传染病防控、感染性疾病专家以及城市社区卫生服务机构代表，向3000余家全国基层卫生服务机构医生进行疾病教育、诊疗流程建立等多个环节线上线下培训。

结合当下新冠疫情仍在局部散发的情况，培训将重点介绍新冠疫情防控新规范、新冠感染基层用药指南，提升社区医生对新冠的研判和处理水平，更好掌握抗新冠病毒创新药物临床使用，让新冠患者在社区医院获得更科学临床诊断。

基层医疗卫生机构是公众获得疾病诊疗的重要诊疗场景。基层医疗机构医生参与药品上市后研究，提升科研能力，对强化我国基层医疗机构诊疗水平具有重要意义。据了解，结合此次大规模培训项目，还将开展包括我国首款3CL靶点新冠创新药先诺欣在内的新冠创新药的真实世界研究。

该项研究由首都医科大学附属北京地坛医院蒋荣猛教授牵头，主题为“中国医疗卫生机构使用抗病毒药物对新冠的治疗效果”。与以往国内大部分真实世界研究主要在三甲医院开展不同，本次研究将携手部分基层医疗卫生机构医生共同开展，由社区医生使用相关数字化工具，对典型患者进行随访，收集患者治疗结果。

蒋荣猛教授介绍，重症高危人群感染新冠病毒早期进行抗病毒治疗，是阻断病情发展、防止重症的关键。重症高危人群使用抗新冠病毒药物，强调一个“早”字，尤其注意的是在出现症状的3-5天内使用。蒋荣猛教授表示，基层医疗卫生机构“早诊早治”是实现早期干预、减少向重症转化的有效措施。希望该项真实世界研究在回答科学问题的同时，不仅能对传染病防治“关口前移”、降低疾病负担提供科学数据，而且是对国家持续加强基层公共卫生应急体系建设、有效提升基层对新冠病毒感染等重大传染病疫情的防控应对能力的实践。