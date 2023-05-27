近日，“十四五”国家重点研发计划“前沿生物技术”重点专项——“高精度、高通量生物分子解析关键技术和串联质谱装置研发”项目正式启动，该项目由中国科学院大连化物所牵头承担，品生医疗与大连理工大学、天津大学、大连大学、哈尔滨医科大学附属第一医院、中国人民解放军总医院第一医学中心、北京大学第三医院共同参与，8家单位联合攻关。

当前，我国正处于新一轮科技与产业变革的关键时期，围绕科技制高点竞争激烈，加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，实现高端医疗装备自主可控迫在眉睫。随着扶持国产设备等政策的推动，我国高端医疗装备加速崛起，带动了产业链与创新链的深度融合。推动优质医疗资源下沉、促进技术普惠是全面推进健康中国建设的迫切要求。

质谱技术凭借高特异性、高灵敏度、多指标检测等优势，成为了精准医疗的新方向。然而，囿于高筑的技术壁垒，高端质谱设备长期以来一直存在“卡脖子”难题，国产替代率相对较低，昂贵的成本限制了临床质谱技术的广泛普及。

据介绍，本次重点专项将围绕高端质谱仪的临床需求，提供从质谱设备到配套方案的完全自主知识产权、完整解决方案。该专项将研制自主知识产权的高分辨、高通量串联质谱装置及配套方法，为生物分子快速定性和精准定量提供完整的解决方案，提升我国高性能生物质谱仪器自主研发能力。项目将充分发挥各单位在硬件研发、临床应用、前沿组学研究等多方面优势，打造完全国产化的高端临床质谱设备，填补该领域的技术空白，为我国临床质谱及多组学精准诊疗发展提供原创技术支撑。