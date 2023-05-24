蒙牛荣获中国专利银奖 以自主知识产权实现“中国益生菌突破"

近期，国家知识产权局公布第二十四届中国专利奖名单，蒙牛集团凭借拥有自主知识产权的乳酸菌专利，荣获中国专利领域的乳业最高荣誉之一：中国专利银奖。

“中国专利奖”是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，旨在强化知识产权创造、保护、运用，推动经济高质量发展。近年来，无论是聚焦益生菌、合成蛋白等有益于人类健康的产品科研,还是对优质牧草和奶牛育种的研发攻坚，从科研转化到产业化实践，蒙牛始终以自主创新与自主知识产权为原动力，持续引领乳业高质量发展。

一项专利背后的“中国突破”

据蒙牛相关负责人介绍，喝乳酸菌饮料，不仅可以让口腔更健康，还能一定程度干预消化不良人群。在60项中国专利银奖预获奖项目中，来自蒙牛的“一株分离的用于促进口腔健康的副干酪乳杆菌PC-01及其应用”专利，获得了评审组的肯定。

一边是国内85%的益生菌靠进口，存在“卡脖子”问题；一边是超千亿规模的乳酸菌消费市场，需要国产菌株的崛起——在这样的发展进程中，蒙牛又一次擎起大旗，努力实现国产菌株的“中国突破”。

对于一株可以进行产业化的菌株来说，往往面临科研的“几座大山”，“尤其是菌株需要通过胃液和肠液，往往面临产酸能力不足、活菌数不高两大难题。”一名行业观察人士坦言。

“对PC-01的自主培育，来源于科研团队的科学韧性。”蒙牛相关人士透露，中国科研人员在西藏拉萨当雄县酸牦牛奶中，共采集77份酸牦牛奶样品，分离得到685株乳酸菌，经过耐受性、安全性、发酵性、功能性等筛选与驯化，方才获得副干酪乳杆菌PC-01。

蒙牛认为综合表现看，PC-01菌种在四大特性方面，有着不输于甚至超越进口菌株的实力。

第一是耐受性强，经过模拟胃液和肠液处理后，存活率仍高达86.2%；第二是活力强，蒙牛研发团队突破了高活菌数稳态发酵技术；第三是功效强，实验数据显示，PC-01能在2小时内有效抑制4种口腔有害菌，具有明显抑制口腔病原菌的效果；第四是功效多样，实验中，该菌种28天干预消化不良人群，症状改善率高达88%。

目前，仅PC-01专利与相关产品荣获众多行业科技奖项与荣誉——2021年到2022年两年间，先后获得中国食品工业协会技术进步一等奖、第四届iSEE全球食品创新奖、FFC中国功能性食品大会产品创新奖等殊荣。

蒙牛表示，对于这项以高质量发展为导向、领先行业比肩世界最高水平、突破“卡脖子”技术难题的核心专利技术，已经成功将其产业化，目前授权使用在优益C等产品中，成为蒙牛在市场上的现象级产品。

创新是蒙牛的核心基因

PC-01的成功，源自于蒙牛在研发上的长期投入。

早在10多年前，蒙牛就建立起乳酸菌菌种库，并形成了在乳酸菌、益生菌研究方面体系化成套技术方案，在乳酸菌种属的分子鉴定技术、功能基因测序分析、底盘生物筛选、功能菌株开发等方面形成自己的研究体系。如今，蒙牛拥有1.2万株菌种资源库，围绕PC-01与优益C产品布局了超30件的雄厚专利壁垒。

这是蒙牛科研厚积薄发的缩影——截至2022年，蒙牛总专利申请项达到3742次，处于行业领先地位；400多位研发人员中，硕博士人数占比77%，并成为国家乳业加工技术研发专业分中心、自治区级工业设计中心等国家级/省部级的创新平台。

从种好草、养好牛到产好奶，蒙牛的科研创新成果分布在全产业链的方方面面。蒙牛联合中国农业科学院草原研究所在呼和浩特建设3000亩优质苜蓿种植示范基地，通过技术攻关培育出优质苜蓿系列品种；旗下现代牧业与首农集团合作，在育种核心群构建、基因组选择、胚胎生产与移植、优质冻精推广及种牛自主培育等领域开展联合攻关；“结构脂肪MLCT和新型OPO酶法合成关键技术及其在婴配粉中的应用”研发成果打破国外技术垄断，突破我国婴配粉脂肪核心配料长期依赖进口的问题；与中国航天基金会联合发布太空培育型菌株，打造了航天与食品行业创新融合的新标杆……

一个个引领行业的创新，得到了权威认可和肯定。蒙牛旗下60个工厂开展了ISO9001、HACCP、BRC等七大体系认证，认证通过率达100%，2022年获得中国乳制品工业协会颁发的“中国乳业高质量发展企业奖”、“技术发明一等奖”、“技术进步特等奖”、“技术进步一等奖”（两项）共五项大奖。

用“研发力”抢占市场竞争制高点

自成立至今，蒙牛通过“研发力”与“生产力”并重的产业升级策略，从市场一线的消费者需求出发，不断完成新产品从研发到产业化落地，再到为消费者贡献一杯好奶的正向循环。

2022年，优益C基础品线切换使用中国自主专利益生菌，实现产品从配方到视觉的焕新升级；冠益乳研发的新品“健字号增强免疫力瓶”，凭借其独一无二的“调节肠道菌群+增强免疫力”双功能，建立强势竞争壁垒；首款应用“结构脂肪MLCT和新型OPO酶法合成关键技术及其在婴配粉中的应用”研究成果的瑞哺恩恩至，及全球首款沙漠有机婴配奶粉瑞哺恩菁至产品均率先通过新国标注册……正是凭借这样不断的创新研发，蒙牛不断丰富自身产品矩阵，多个核心品类实现逆势增长。

值得一提的是，除了在国内市场的成功，蒙牛还深耕海外市场，在印尼等国家和地区建有海外工厂，赞助世界杯等全球顶级体育赛事推动品牌国际化，从“草原牛”成长为“世界牛”。明星产品优益C在新加坡等10个海外市场进行上市销售，蝉联新加坡消费者最爱品牌。

从洞悉消费者需求，到研发满足需求，再到产品推出、用市场反响探寻新的研发方向，这套以市场为导向的战略锚定，让蒙牛在行业突破方面，产生源源不断的市场动能。未来，随着消费者对营养健康及口味丰富的乳制品产品需求增加，蒙牛将会把研发重点和产业触手延伸至奶制品的各个细分领域。

据了解，蒙牛正在持续加大乳品及营养健康领域的研发投入，通过“资本+科研”双轮驱动，推动科研成果产业化落地，积极探索特殊食品等第二、三增长曲线，全面打造全球乳业创新高地。

“企业每一轮的增长都来自于好的消费者洞察和创新。对于中国乳业而言，创新能力的提升，将带来巨大的增长空间。”蒙牛集团总裁卢敏放在2022年全年业绩发布会上说。可以预见，始终坚持高质量发展的蒙牛，始终通过创新的力量，不断引领中国乳业取得新突破，并用卓越的品质文化，积极发挥中国乳业的榜样精神。