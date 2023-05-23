君乐宝：将入局咖啡用奶专业赛道 助力咖啡行业品质升级

5月20日-22日，第三届“悦鲜活杯”全国咖啡师职业技能竞赛全国总决赛在云南保山举办。来自全国20个分赛区的72位预选赛优胜选手同台竞技，角逐咖啡行业官方最高荣誉。君乐宝悦鲜活鲜牛奶作为大赛指定乳制品，全程以鲜活品质助力选手赛出佳绩，并获得众多咖啡师和国家级裁判员的高度认可。同时，君乐宝即将推出与咖啡口感完美平衡与融合的悦鲜活及其他咖啡专用牛奶，入局咖啡用奶专业赛道，助力咖啡行业品质升级。

稳定品质提供技术加持

作为咖啡行业唯一一个国家级、由官方认证并颁发正式专业等级证书的赛事，咖啡国赛汇集全国各地的高水平咖啡人才。各分赛区冠亚季军队伍在总决赛胜利会师，历时三天，经过全能赛和单项赛的多轮比拼，以自身创意和精湛技艺为观众带来了视觉与味觉的双重美妙体验。

一杯精品咖啡离不开高品质牛奶的鲜活赋能。咖啡师在比赛现场使用悦鲜活制作的奶咖，既有咖啡的香醇风味，又有牛奶的馥郁香甜，口感丝滑，风味和谐。在拉花单项赛中，由悦鲜活打发的奶泡绵密厚实，拉花图案清晰灵动、造型稳定持久，为选手的创作提供了无限可能。最终，张诗娓、于明政、陈嘉茵获得全能赛冠亚军，并被授予“全国技术能手”称号；陈嘉茵获得拉花赛冠军，对悦鲜活给予高度评价：“悦鲜活与不同咖啡豆的适配度都很高，为我们在比赛中的稳定发挥提供了有力的技术加持。”

满足渠道多元化需求

悦鲜活上市三年来，以“超瞬时锁鲜”的核心技术优势获得广大消费者的认可与信赖。为更好地满足咖啡连锁品牌、精品咖啡店等渠道需求，君乐宝咖啡专用牛奶在自有牧场奶源的基础上，采用INF0.09秒超瞬时杀菌技术，通过时间与温度的精准控制，保留更多鲜奶中的活性营养物质。低钠标准适合咖啡调配，高含量蛋白质和脂肪让牛奶发泡量、醇厚度及稳定性有效提升。同时，冷链配送能力覆盖全国，大大降低门店损耗成本。

目前，君乐宝已与Costa等多个知名咖啡连锁品牌达成战略合作，未来将根据咖啡、茶饮、烘培等专业市场的多元化需求，推出定制化产品和解决方案，以鲜活品质打造异业合作的标杆。

全国咖啡师职业技能竞赛裁判长、国家职业技能教材编写组组长、WCE世界咖啡师系列赛事国际评审程丹梦表示，“随着咖啡从业者和消费者的品质要求逐渐提升，咖啡行业的原料选择也趋于精细化、高端化。悦鲜活兼顾香甜、顺滑、稳定、适配范围广四重优势，让咖啡专用奶质量迈上了新的台阶。”

科学营养赋能产品实力

悦鲜活和其他咖啡专用牛奶的打造源于君乐宝在奶业全产业链的持续深耕，以及在鲜奶、酸奶等领域构建起的强大研发实力。历经28年的发展，君乐宝已成为中国奶业领先企业之一，业务范围包括婴幼儿奶粉、酸奶、低温鲜奶、常温液态奶及奶牛育种、牧业、草业等板块，君乐宝婴幼儿奶粉产销量全国领先，君乐宝低温酸奶市场占有率居全国前三，君乐宝鲜奶位居鲜奶市场第一阵营、高端瓶装鲜奶市占领先。

今年，君乐宝启动科学战略，进一步强化全产业链科研创新，加码升级“六个世界级”模式，用科学营养为不同年龄段国人提供精准的健康升级解决方案。“悦鲜活成为了选手们在赛场上保证高品质出品的最大底气。”全国技术能手、全国咖啡师职业技能竞赛裁判长庞卉说道。

本届全国咖啡师职业技能竞赛是君乐宝与咖啡行业加深认知与开启合作的纽带。君乐宝乳业集团副总裁仲岩表示，“君乐宝将以悦鲜活和其他咖啡专用牛奶的高品质为基石，以积累多年的科学营养乳品实力，与各位咖啡行业从业者一道，共同促进咖啡行业高质量发展，为咖啡爱好者们带来更加美好的体验，为中国咖啡行业的未来增添鲜活力量！”