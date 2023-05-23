王福生：多维度加强新发突发传染病应急防控体系建设

“新发突发传染病是人类面临的严峻挑战。近年来，党和政府高度重视传染病应急防控体系建设，不断加强在人才队伍、平台建设、科研能力、临床救治等方面的支持。”近日，在国家感染性疾病临床医学研究中心2023年度学术年会新发突发传染病专场上，中国人民解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任王福生围绕应急防控体系建设、创新临床治疗等进行话题分享。

王福生说，虽然我国新发突发传染病的应急防控体系建设在过去十年来已经取得了重大突破和显著进步，但每次出现新的突发传染病，还会暴露出一些不足。

为进一步加强我国新发突发传染病的应急防控体系建设，王福生建议从以下几方面重点发力：第一，不断完善监测预警体系和相应的能力。由于病原体会不断变异，相关的监测技术也要不断跟进发展；第二，加强应急防控体系的科学研究，包括对病原体、人体感染过程、免疫反应、发病机制等方面；第三，及时完善临床的平台建设，提升临床综合救治能力；第四，大力培养年轻专家队伍，包括研发疫苗、创新药物以及临床救治的团队；第五，加强新发突发传染病或者重大传染病的应急防控体系的产品研发，包括疫苗、新型药物等。

近年来，我国应急防控体系的产品创新研发进入了新阶段。据王福生介绍，其中新型药物的研发不仅经历长时间努力，还需要充足的经验积累和原始创新。“客观而言，与发达国家相比，我国在药物研发领域起步较晚，研发能力还存在一定差距。但得益于党和国家的重视以及国家经济的快速发展，我国创新药物研发取得了显著进展。比如疫情期间，我国科学家、相关机构以及企业，抓住机遇并研发了一系列抗新冠病毒感染的新药，目前，已有多种药物附条件批准上市并应用于临床治疗。”王福生说。

“如何不断优化临床患者治疗方案，是临床亟待解决的关键问题。”王福生介绍道，为了在传染病领域深入开展临床研究，形成独具中国特色的“中国方案”，我们在相关部门指导和支持下成立了“国家感染性疾病临床医学研究中心”。该中心的任务主要有：第一，针对慢性乙型肝炎、艾滋病等重大传染病，力争建立创新治愈新技术或治疗方案，让更多的患者恢复健康，甚至达到治愈；第二，在新发突发传染病方面，创建干细胞治疗等新型免疫治疗方案，促进重症患者康复；第三，开展更多的高水平临床试验，优化治疗方案，提高临床治愈率，为健康中国建设作出贡献。（赵晓彤）