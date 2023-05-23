华厦眼视光论坛在京举行 聚焦眼健康领域高质量发展

5月17日至20日，2023视觉健康创新发展国际论坛在北京首钢园举行。5月19日，作为大会卫星会之一的华厦眼视光论坛顺利举办，来自中国、美国、英国、新加坡、日本、挪威、希腊等16个国家和地区的专家学者齐聚一堂，聚焦学术前沿，交流新技术、新动态、新理念，共同探索眼健康领域未来发展之路。

此次会议设有眼科临床创新及转化国际论坛、眼视光新技术新进展论坛、青光眼新进展论坛、中国-新加坡眼科人工智能创新论坛、第五届角膜交联(CXL)专家会议……上百场论坛干货满满，近百家企业联合参展，跨界融合，精彩纷呈，开创出多元新“视”界。

据了解，2023华厦眼视光论坛全新升级，在去年深度聚焦近视防控的基础上，延伸学科触角，衔接更多领域，创造更多可能。从色素性青光眼的分子遗传学进展到外斜视眼病的预防与治疗，从ICL型号选择的要点到先天性眼外肌纤维化诊治分享，从儿童青少年近视防控到老视屈光晶状体手术……与会专家先后登台，围绕与视觉健康密切相关的临床新技术、科研新动态、行业发展新趋势以及人才培养新理念等课题进行精彩分享，输出宝贵经验。

华厦眼科医院集团副总院长王骞教授在致辞中表示，华厦眼视光论坛已经成为VC大会的知名论坛之一，集团高度重视、精心准备，希望为眼科界同仁奉上一场聚焦前沿的、高水平的学术盛宴。

华厦眼科医院集团党委书记、副总裁李晓峰教授带来《华厦眼科医院集团人才引进》主题演讲，他表示，华厦眼科已建成“医-教-研-防-公益”五位一体的精准发展平台，上市后更迈入了快速发展新时代，期待更多有志之士加盟进来，一起为社会、为病人、为国家眼健康事业做出更大贡献。

作为守护全民“全生命周期眼健康”的国内大型医疗连锁集团，华厦眼科高度重视能力建设与创新发展，积极主办和参与国内外前沿的学术交流活动，以会议为抓手，淬炼思想、锻造能力，做精做深学科建设，做大做强融合发展，凝聚乘势而上推动高质量发展的合力，不断拓宽中国眼健康事业发展新的空间。（见习记者 白珂嘉）