科学认识脑胶质瘤 人文关怀同等重要

神经系统疾病与大脑有着千丝万缕的联系，其中脑胶质瘤作为最常见的原发性的颅内恶性肿瘤，被认为是神经外科治疗中最棘手的、难治的肿瘤之一。那么随着医疗的发展，脑胶质瘤的治疗取得了哪些进展？人文关怀在疾病的治疗过程当中又起到怎样重要的作用？海军军医大学第一附属医院（长海医院）神经外科主任陈菊祥做客人民好医生客户端时，分享了相关见解。

据陈菊祥介绍，胶质瘤是颅内最常见的原发性肿瘤，根据目前世界卫生组织的分级，通常分为四级，其中一级、二级生长比较缓慢，偏良性；三级四级恶性程度较高。随科技进步，越来越多的分子被纳入到胶质瘤的精准诊断中来，为患者后续的治疗提供精确的方案。

胶质瘤的诊断要综合考虑患者的临床表现和神经影像学检查结果。胶质瘤的症状主要取决于肿瘤的占位效应和影响脑区的功能，可以是全身性的症状，如肢体抽搐、单侧肢体无力或感觉异常；也可以是局限于脑部的症状，如语言障碍、视觉缺陷和视物不清等。如果肿瘤体积较大，会导致颅内压增高，出现头痛、恶心、呕吐等症状，严重者可出现嗜睡，甚至昏迷。CT和核磁共振等检查对于疾病的确诊都有一定的意义。

确诊脑胶质瘤就等于收到了“死亡通知书”吗？陈菊祥表示：“首先要强调一个概念性的问题，脑瘤是颅内肿瘤的统称，而胶质瘤只是脑瘤当中的一种恶性肿瘤。”对于低级别的脑胶质瘤来讲，预后效果是不错的，通过精准的诊断、规范的治疗后，有些患者的10年生存率超过70%，部分患者的生存期可以超过20年。“所以面对该疾病时，要调整好心态，加强对疾病的认知，做到重视但不畏惧。”

目前脑胶质瘤的治疗方法包括手术切除、放射治疗、化学治疗、靶向治疗及肿瘤电场治疗等。脑胶质瘤的手术治疗是第一位的选择，若患者是高级别脑胶质瘤，例如胶质母细胞瘤，则综合利用放疗、化疗、肿瘤电场治疗等辅助技术，最大程度切除肿瘤，为后续治疗打下良好的基础。其中，肿瘤电场治疗所使用的是一种中频、低强度的电场，它可以有效阻断肿瘤细胞有丝分裂，抑制肿瘤生长。这一新型治疗手段前期已有大量的临床患者数据，证实可显著改善患者生存质量、延长生存期。

“随着医学模式由传统的单纯医疗模式向生物-心理-社会医学模式的转变。作为医生要更加注重为患者提供个性化的精准治疗、精细化服务和关怀、个性化的心理支持、舒适的就医环境。”陈菊祥说。