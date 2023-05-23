专家科普“大脑杀手”脑胶质瘤 身体出现这些信号要重视

脑胶质瘤被称为“大脑杀手”，其具有浸润式生长特性，难以大范围的彻底根除，残留的肿瘤细胞为复发的根源，严重影响患者生存周期及生活质量。近日，中山大学附属肿瘤医院神经外科主任牟永告在做客“人民好医生”客户端科普直播访谈时如此表述。

访谈中牟永告介绍，脑胶质瘤是一种起源于神经胶质细胞上皮的肿瘤，它是脑的原生肿瘤。由于在大脑，将影响人的高级认知和社会功能，危害比其他肿瘤更大。它具有浸润式生长特性，大部分脑胶质瘤难以大范围的彻底根除，残留的肿瘤细胞为复发的根源，严重影响患者生存周期及生活质量。

大脑功能众多、颅腔密闭，脑内肿瘤的位置将会影响其症状的功能区。对于脑胶质瘤的危害，牟永告表示，胶质瘤的症状表现依据其病理的类型和所在部位的大小而有所不同，常见症状有头痛、恶心、喷射性呕吐、肢体活动障碍、癫痫发作、反应迟缓等症状都需要到医院进行检查。出现不明原因身体感觉障碍、语言障碍、性格改变等局部性功能障碍都需要引起重视，可能是身体在给我们暗示。

对于引起脑胶质瘤的因素，牟永告指出，从外因看，首先，持续的大剂量的电离辐射，可能会在一定程度上增大患脑胶质瘤的风险。其次，较为罕见的基因遗传疾病如神经纤维瘤病也是增加风险的危险因素。此外，长期接触能够引起肿瘤的化学物质，如亚硝酸盐类也可能引起肿瘤的发生。因此，肿瘤发病原因尚未明确，但是尽量避免长时间的大剂量电离辐射是预防脑胶质瘤的方案之一。

牟永告谈到，目前，将脑胶质瘤分为四级。通常说一级和二级属低级别脑胶质瘤，三级和四级属于高级别脑胶质肿瘤。一级脑胶质瘤预后效果最好，完全能达到治愈，最常见的是毛细胞星型细胞瘤。二级恶性程度相对较低，若手术切除干净，预后效果相对较好，能够长期生存。三级恶性程度相对较高，因组织学类型不同治疗效果也不同。四级脑胶质瘤恶性程度高，复发快。但随着治疗方法的完善，高级别脑胶质瘤治疗也有新的突破。

过去，以手术、放疗、化疗为主的综合治疗是治疗脑胶质瘤的三驾马车。牟永告表示，目前低级别胶质瘤以手术治疗为主，在分子诊疗方面加入靶向等药物。作为最常见的高级别脑胶质瘤胶质母细胞瘤，绝大多数患者在手术后采用STUPP方案进行治疗。近年来，肿瘤电场治疗的出现使得临床上出现新的希望。这是一种突破传统理念的治疗方案：通过物理治疗在肿瘤细胞纺锤体形成时，阻止其分裂繁殖。目前，在传统Stupp方案的第二阶段联合肿瘤电场治疗的“新”Stupp方案已证实可使得患者中位生存期延长。

由于胶质母细胞瘤是一种恶性程度高、进展快，涉及手术、放化疗、肿瘤电场治疗多种治疗的疾病，因此牟永告谈到，手术后的全程化管理对患者的预后尤为重要，需要及时跟进患者出院放化疗进度。