临床试验对健康是有益和必须的

本报北京电 （张伟纳）5月20日，以“汇你我力量·点希望之光”为主题的全国“520国际临床试验日”宣传活动启动仪式在中国医学科学院肿瘤医院举行。活动旨在向公众科普临床试验相关知识，传递临床试验正向价值的能量，增加公众认知度、认可性、认同感。

国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷总结了近年来中国医学科学院肿瘤医院临床试验开展情况，药物涉及类别从常见的化疗药、靶向药等，延伸至新兴的细胞治疗、溶瘤病毒等，为晚期癌症患者带来了治疗获益，更为广大患者带来了信心和希望。

临床试验对人类健康是有益的和必须的，临床试验志愿者应当被尊重。对此，赫捷表示：“临床试验是新药上市的必经之路，也为患者提供了更好的治疗机会，参与临床试验的患者是助力新药研发的先行者，更是生命科学发展的奉献者。”

中国医药创新促进会会长宋瑞霖表示，临床试验是生物医药创新的关键环节，是创新研究和创新药物惠及患者的桥梁，要通过不断提升转化医学能力，着力实现医药创新成果转化，共谋临床研究高质量发展。

活动现场，中国医学科学院肿瘤医院胸外科、肿瘤内科、结直肠外科、乳腺外科等科室的26名权威专家开展义诊，为现场百余名患者及家属提供诊断、治疗、入组筛查等多项内容的免费咨询、面对面交流和个性化解答。

启动仪式当天举行了患者咨询委员会成立仪式和“以患者为中心”的面面观对话。患者委员会旨在“交流—倾听—建议—参与”，积极构建医、患、企沟通新模式。现场就如何以患者需求为出发点、如何视患者为主动参与者、如何实现以临床价值为导向等问题进行了热烈讨论。