走进银川市第一人民医院一楼大厅，“银川市国家级专家远程诊疗中心”的字样颇为醒目。2017年4月，好大夫在线远程专家门诊在此开展服务；2022年3月，该门诊升级为国家级。好大夫在线创始人、CEO王航介绍，患者通过该诊疗中心，可以快速获得来自北京、上海等地专家的权威方案，并由银川市第一人民医院专家团队负责实施治疗。

2016年以来，以银川市为重点，宁夏打造了顺应群众需求的“互联网+医疗健康”银川样板，数字医疗蓬勃发展。

银川市第一人民医院信息管理部部长袁方表示，银川市已构建全国专家远程门诊、银川市专家远程门诊和银川在线互联网门诊三大“互联网+远程门诊”应用场景，其中，银川市国家级专家远程诊疗中心是宁夏“互联网+医疗健康”示范区创新项目。截至今年3月，共有898位北京及上海等地专家通过该中心为本地患者提供了远程专家门诊服务，服务患者3100多人次。

现在，宁夏各地患者可以在乡镇卫生院拍X片并上传到县医院作出诊断，如果遇到疑难重症，县医院会继续将影像上传到银川市第一人民医院远程诊断中心，由那里的专家作出诊断。宁夏建立起了覆盖市、县、乡三级医疗机构，逐步形成“基层检查+上级诊断+区域互认”模式，有力提升了基层医疗质量和技术水平。

目前，银川市健康医疗大数据中心及产业园引入了涵盖全科诊疗、特色专科等各类型的国内主流“互联网+医疗健康”企业145家，注册医师约20万名，在线问诊量1.3亿人次，累计营业额达22亿元。（记者 拓兆兵）