专家：老年人接种疫苗，需综合考虑自身情况及禁忌症等因素

人口老龄化是是我国今后较长一个时期的基本国情。据国家卫生健康委预计，2035年左右我国60岁及以上老年人口将突破4亿，进入重度老龄化阶段。健康是保障老年人独立自主和参与社会的基础，如何推进健康老龄化，成为社会共同关注的问题。

5月17日，以“提高预防意识 共促老年健康”为主题的系列媒体沙龙济南站举行，济南市疾病预防控制中心高新区分中心主任赵小冬围绕老龄化背景下老年人免疫接种的重要性、科学认识疫苗的价值、老年人如何选择疫苗接种等话题进行了权威科普。

老年人免疫衰老怎么办？预防是健康管理重点

免疫衰老是引起老年人疾病的重要因素。赵小冬介绍，进入老年时期，随着年纪增长，人体生理机能呈现衰退的趋势，免疫功能下降使老年人罹患流感、肺炎、带状疱疹等感染性疾病的风险明显增加。加之老年人往往伴有糖尿病、高血压、慢阻肺等慢性基础疾病，一旦发生感染性疾病往往治疗难度更大，而且会使原本控制良好的慢性病病情加重，反过来进一步恶化感染，所以预防感染性疾病对于老年人的健康管理就尤为重要。而疫苗接种正是预防针对性疾病经济、便捷、科学和有效的方式之一，老年人积极接种疫苗不仅能保护老年人免于生病，而且可以降低家庭经济及精神负担和社会的医疗资源成本。

赵小冬表示，目前我国建议老年人接种的疫苗主要有新冠疫苗、流感疫苗、肺炎链球菌疫苗、带状疱疹疫苗。大众对流感和肺炎的认知度较高，但对带状疱疹还不甚了解，据介绍，带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的一种感染性疾病，高发于50岁及以上人群，且年纪越大发病风险越高，病情也更严重，接种带状疱疹疫苗是有效可行的预防方式。

老年人接种疫苗怎么选？综合考虑自身情况、禁忌症等因素

疫苗的安全性是老百姓选择疫苗时首要考虑的因素之一。赵小冬认为，现在居民能够接种到的疫苗都是非常安全的，这是因为疫苗从研发、生产、流通到最后接种的各个环节，都有非常完善和严格的管理制度。2019年12月1日《疫苗管理法》实施，它以严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责等为立法宗旨，“严”字贯穿在疫苗研制、生产、流通和预防接种及其监督管理的各个环节。我国疫苗实行批签发制度，每一个批号的疫苗销售前或者进口时，都必须经过国务院药品监督管理部门指定的批签发机构按照相关技术要求进行审核、检验，只有合格的疫苗才能够使用到老百姓的身上。此外接种疫苗后有些人会出现如接种部位的红肿热痛，或发热等全身反应，这并不是说明疫苗不安全，以上症状往往比较轻微，在一到三天之内会自行缓解，受种者不需要过度担心。

而对于目前越来越多可接种的疫苗种类，如灭活疫苗、减毒活疫苗，重组蛋白疫苗等，老年人该如何选择呢？赵小冬介绍，老年市民需要结合自身身体状况，在医生指导下，就疫苗的适用年龄、禁忌症等进行综合考虑，选择适合自己的疫苗，如免疫功能低下、免疫缺陷或使用免疫抑制剂的人群均不建议接种减毒活疫苗。此外，如需了解更多相关信息，如疫苗的保护效力、持久性等，请咨询专业医学人士。