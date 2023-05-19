推动康复医疗健康发展（无影灯）

最近，大学生小吴每个周末都要坐上几个小时的高铁，到北京一家康复机构接受关节手术后的康复训练。来回奔波的原因，在于他所在城市没有合适的相关康复机构和治疗师。最近印发的《国家卫生健康委办公厅关于进一步推进加速康复外科有关工作的通知》，让小吴这样对康复治疗有需求的人，看到了就地就诊的希望。

康复医学是现代医学重要组成部分，通过评估、训练、治疗，以达到改善或重建患者身、心、社会功能的目的。作为“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分，康复医学日益受到医学界的重视。

当前，我国康复医疗存在巨大需求。老龄人口、慢性病患者等群体，以及亚健康人口，都可以通过康复治疗，减少或者延后疾病的发生。可以说，康复医疗已经成为提升人群健康水平的重要手段。

近年来，我国康复医疗服务能力不断提升，公立综合医院目前已建立起康复医疗学科体系，民营康复专科医院也在向规模化、体系化发展。数据显示，我国康复医疗市场服务总消费金额由2017年的500亿元增长至2021年的1000亿元。不过，与巨大的需求相比，我国康复医疗行业供给仍显不足，表现在康复医院数量少、康复医疗床位少、康复医师占人口比例低、缺乏中高端康复设备等方面。因此，不断推动康复医疗服务能力、水平双提升，才能更好满足人民群众的健康需求，提高人们的生活品质。

推动康复医疗健康发展，相关部门和医疗机构需要进一步重视起来。近年来，国家鼓励康复医疗行业发展，要求加强康复医疗服务能力建设，完善康复医疗资源合理布局。但在实际工作中，包括一些地方的医疗管理部门以及综合性医疗机构在内，对康复医疗的认同和重视程度还不够。比如，康复设备投入不足，康复科室在综合医疗机构中相对比较边缘等，都成为影响康复医疗发展的重要因素。因此有必要强化对康复医疗重要性的认同，切实调动各方力量，提升康复诊疗能力。

推动康复医疗健康发展，要加强康复医疗专业队伍建设。数据显示，我国每10万人口中仅有1.4名康复专业技术人才，远低于每10万人口有物理治疗师15名以上、作业治疗师8至10名的国际标准。由于康复医疗不是单一学科，康复医疗服务团队包括康复医师、作业治疗师、物理治疗师、心理治疗师等多个岗位，交叉学科多，人才培养涵盖面广，如何将扩大队伍与塑造高端人才两手抓，对医学相关高等教育和职业教育是考验。

近年来，越来越多的康复项目纳入医保支付目录，让更多患者享受了康复带来的健康体验。未来，可以在实践探索中不断完善符合康复治疗临床需求的医保付费机制；同时，在“保基本”的大原则下，对尚不能纳入医保范围的费用较高的康复项目或者康复辅具，可更好地对接商业保险，以减轻患者康复的支付压力。

加快推进康复医疗工作发展，对全面推进健康中国建设、实施积极应对人口老龄化国家战略，以及保障和改善民生都具有重要意义。进一步提升共识、形成合力，将预防和康复相结合，就能在更大程度上助力实现全人群、全生命周期的健康管理。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 19 版）