人民健康“五进”关爱服务计划走进中国电科

5月10日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国电科智能科技园。本次活动在中国电科智能科技园工会联合会的大力支持下，为广大职工送去形式丰富的健康生活福利。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国电科智能科技园

在活动现场，健身管理、膳食营养、科学健身、答题互动和健康咨询等关爱服务区域热闹非凡，科普讲座也座无虚席。健康管理区是职工们争相体验的主题专区之一，包括眼底照相机、心理健康测试仪、血压仪、体检一体机检测和AED等服务内容。在科普答题竞赛环节，不少职工在踊跃比拼的同时，还会积极邀请自己同事参与进来，也有人自带“智囊团”共同解答认知盲区难题……

职工在健身镜前互动体验

来到职工食堂门口前的营养膳食专区，映入眼帘的是颜色鲜艳、标识清晰的中国居民平衡膳食宝塔，旁边还放置了坚果、有机西红柿等营养食品供大家品尝。该区域左侧还开设了养生体验区，为职工们提供健脾祛湿的草本饮剂、中草药舒缓蒸汽眼罩、宫暖贴、暖腰贴等多款试用产品，用关爱的方式传递健康养生理念。

在以《摆脱睡眠障碍》为主题的科普讲座现场，众多职工纷纷提出了困扰自己许久的睡眠难题，北京大学第六医院精神科副主任医师张卫华依次就大家提出的问题进行了详细解答。此外，还开设了中医科、全科健康咨询，为职工们提供多方位的健康服务。

据了解，人民健康将持续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，探索打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。（张慧丹）