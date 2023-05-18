双汇线上线下联动参展漯河食博会 

5月16日，第二十届中国(漯河)食品博览会开幕。本届食博会以“食全食美漯在其中”为主题，共设置综合食品、休闲食品、酒水饮料、食品加工机械等11个展区，展览面积65000平方米，吸引了双汇、好想你等1100余家企业参展，预计2万家以上专业采购商到会采购。

第二十届中国(漯河)食品博览会双汇展台

为落实集团“继续调整结构，突出六大产业，整合全球资源，创新发展上规模”战略，今年展会期间，双汇采用了“线上线下相结合，展示售卖联动”的参展方式，以展促销，助力品牌声量和市场销售双提升。

第二十届食博会的举办，为食品企业相互交流、共同发展搭建了平台。本届食博会期间，双汇展馆共设置5个展示区域，分别是美式西式展区、肉制品综合展区、生鲜产品展区、餐饮新产品展区、调料综合展区，各展示区域参展产品共200多种，其展台吸引了众多网红美食达人直播打卡，更有大量采购商和消费者前来品尝现场制作的美食。

河南作为全国农业大省，“中原粮仓”，发展食品产业具有得天独厚的条件且意义重大。多年来，漯河食品工业快速发展，食品产业高度集聚，随着食博会的规模、档次和效果不断提升，在展示我国食品工业创新成果，展现企业风采、促进行业经贸合作等方面发挥着越来越重要的作用。

一直以来，双汇作为从河南发展起来的农业产业化国家重点龙头企业，始终围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，在万隆董事长的带领下，立足国内，放眼全球，紧握技术革新的机遇，加速转型升级，不断推动企业向现代化、产业化、多元化的方向高质量发展。