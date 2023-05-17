直播预告：聚焦老年炎症性肠病 共话疾病全面管理

5月19日是世界炎症性肠病日。近年来，随着我国居民生活水平提升和饮食习惯的改变，越来越多的患者被诊断为炎症性肠病，这种疾病也从“少见病”逐渐发展为“常见病”。炎症性肠病具有不可治愈、终身复发性及可致残性等特点，患者需长期用药，提升患者对疾病的科学认知和治疗依从性尤为重要。

5月19日13:00，“人民好医生”客户端邀请北京大学人民医院消化内科主任医师刘玉兰、北京协和医院消化内科主任医师李景南做客直播间，与大家分享炎症性肠病相关科普知识。

专家介绍：

刘玉兰，博士、教授、博士生导师、主任医师、北京大学人民医院石家庄医院院长、北京大学人民医院消化科主任、免疫介导消化疾病临床中心主任。任中国老年医学学会消化分会会长、中华医学会消化病学分会常委兼秘书长等多个学术组织职务。

李景南，博士、教授、博士生导师、主任医师、北京协和医院消化内科副主任。任中华医学会消化病学分会常委、中国医师协会消化医师分会副会长、中华医学会消化病学分会胃肠激素学组组长等多个学术组织职务。

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