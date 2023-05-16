直播预告：全程化管理让脑胶质瘤患者受益更多

胶质瘤是起源于神经胶质细胞的颅内肿瘤，被大众称为“大脑杀手”，通常会有头痛、恶心及呕吐、癫痫、视物模糊等状况发生，对人体造成极大危害。一旦罹患肿瘤，我们应如何配合治疗？预后如何？患者应做好哪些随访机制？

5月18日15:00 ，“人民好医生”客户端将邀请中山大学附属肿瘤医院神经外科主任牟永告做客直播间，就“全程化管理让脑胶质瘤患者全程受益”话题与公众进行分享，欢迎届时收看。

专家介绍：

牟永告，中山大学肿瘤防治中心神经外科主任，主任医师、主诊教授、医学博士、博士生导师。中国临床肿瘤学会(CSCO）神经系统肿瘤专家委员会主任委员；广东医学会神经外科分会副主任委员；中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会副主任委员；中国神经科学学会神经肿瘤分会副主任委员；中国抗癌协会肿瘤神经病学专委会副主任委员；欧美同学会神经肿瘤专委会副主任委员。

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