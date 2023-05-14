山东曲阜：“乐业小筑”搭起精准就业“供需桥”

“我这儿缺个从5点工作到9点的早点工”“我家孩子小，请帮忙找个在家就能工作的活儿”“我得照顾老人，想就近找个兼职”……近日，在山东济宁曲阜市鲁城街道南池社区的“乐业小筑”就业服务站，志愿者孔燕作为“乐业小助”正帮助招工难的单位和就业难的群众登记信息、对接需求。

“4月份，我一共搜集了76条用工信息，62条求职信息，成功介绍了33份工作。”孔燕登录南池社区就业信息大数据平台，粗略地计算了上个月的成果，成就感满满。

社区、农村群众就业难，很大程度上是由于信息不对称。面对这一供需矛盾，今年3月，曲阜市在山东省率先打造村级就业服务站“乐业小筑”，曲阜首批24个“乐业小筑”试点设在人口最为集中、就业辐射能力较强的社区和村居，在村级服务点的基础上设立岗位信息发布、政策咨询、网上业务办理、劳动维权等服务，打造一站式全职业周期服务链条。每个“乐业小筑”配备2到4名“乐业小助”，主要由城乡公益性岗位人员构成，负责宣传政策、就业援助、登记求职信息、发布招聘信息等工作。

“当时我抱着试试看的态度在‘乐业小筑’进行了登记，没想到不到3天就帮我找到了合适的工作。现在我一天上班5个小时，走路过来不到3分钟，一个月能拿3000多元的工资呐！”已年过六旬的南池社区居民杜长胜前不久刚在“乐业小筑”找到一份圣府市场兼职送菜员的工作，很是高兴。

南池社区距离曲阜“三孔”景区较近，近些年商贸业迅速发展起来。谈及“乐业小筑”的招工模式和效果，商家同样竖起了大拇指。“以前通过网站、招聘会等渠道招工周期较长，现在有了‘乐业小筑’零工市场平台，我们只需要提供用工需求，就能很快找到合适的人选，有效解决了招工难、招工慢的问题。”曲阜阙里宾舍副总经理王涛说。

“聚焦就业困难人员的急难愁盼，‘乐业小筑’是曲阜市打造推广的市—镇—村三级就业服务体系中特色品牌，以社区服务站为载体，为用工单位和求职者在基层架起精准链接的桥梁，让用工需求和就业需求得到双向互动、高效匹配，打通了基层就业服务的最后一公里。今年6月底，‘乐业小筑’将覆盖到曲阜12个镇街，可为近万人提供就业帮扶服务。”曲阜市委组织部副部长、市人社局党组书记、局长唐爱军介绍，未来还将不断完善“乐业小筑”服务制度，继续拓展其服务领域，建强“乐业小助”工作队伍，以点带面，架起用工单位和群众之间“双向奔赴”的桥梁。

除此之外，“乐业小筑”还建立了技能培训需求清单，一方面帮助求职者精准匹配培训资源，另一方面收集企业用工需求，开展对口的职业技能培训，实现培训与就业、培训与企业岗位要求无缝对接。（本报记者 赵秋丽 冯帆 本报通讯员 张艳）