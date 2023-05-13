普及自救技能，防范灾害风险

今年5月12日是第十五个全国防灾减灾日，5月6日至12日为防灾减灾宣传周，主题为“防范灾害风险 护航高质量发展”。连日来，各地各有关部门突出主题、创新形式，精心组织开展防灾减灾宣传教育活动。

——注重实效，组织多场景救灾实战演练。

投入解放军、武警、消防等参演力量7200余人，直升机7架，大型固定翼无人机2架，设置航空救援、废墟搜救、道路电力通信抢修保通等12个科目……5月8日7时22分18秒，四川省2023年大震巨灾综合实战演练于乐山市沐川县等地拉开帷幕，演练模拟当地发生7.0级地震，全面检验应对突发自然灾害能力。

从地震地质应急救援到防火、防汛、高层逃生，各地深化自然灾害综合风险普查成果应用，加强重点区域隐患排查整治，广泛开展科普宣传和多场景应急演练，加强全民灾害风险识别和自救互救技能培训，筑牢防灾减灾救灾的人民防线：山西组织学校、社区广泛开展应急疏散演练，甘肃举行抗震救灾实战演习，湖南举办抗洪抢险综合应急演练……

——扩大影响，开展多渠道宣传教育活动。

“小伙伴溺水了，我们怎么办？”5月8日，别开生面的“防灾减灾避险知识小课堂”在福建省福清市安全文化公园开讲。滨江小学观溪校区的同学们向市红十字会和蓝天救援中心的专家学习了心肺复苏、纱布快速包扎伤口等技能，还在体验区学习了防溺水和地震避险应急知识。

“希望青少年将防灾减灾的种子埋在心里，生根发芽，努力增强自救互救本领，保护自己也帮助他人！”福建省福清市应急管理局副局长兼减灾办主任翁喜旺说。

辽宁为市民发放防灾减灾手册、应急包等宣传品，通过展板向社会公众展示避难场所分布信息；黑龙江多地打造减灾宣传公共交通线路，形成流动防灾减灾宣传阵地；上海、江苏、浙江、安徽共同举办第二届长三角国际应急减灾和救援博览会，共有超600家企业参展……各地广泛借助广播、电视、网络、公交传媒等载体和户外大屏、楼宇字幕等平台，扩大宣传活动的覆盖面和影响力。

——走近基层，吸引社会公众广泛参与。

5月10日，河南省方城县释之街道办事处社区服务中心门前，县应急管理局和消防救援大队等单位摆上桌椅和宣传展板，向辖区居民科普防震避险、火灾处置、应急救护等基本知识，现场讲解并演示心肺复苏方法。

山东开展应急抢救、心肺复苏、逃生结绳、应急避险等自救互救技能现场演示培训和互动体验；广西举办“防震减灾 科普先行”科普讲解大赛；陕西等10余个省份举办防灾减灾救灾知识竞答活动……各地通过普及推广防灾减灾知识和避灾自救技能，让群众亲身体验，增强防灾减灾意识，熟练掌握自救互救技巧，提高应对突发自然灾害应急处置能力。

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 05 版）