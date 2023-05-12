古润金：为品牌强国和健康中国建设贡献完美力量

5月10日至12日，2023世界品牌莫干山大会在浙江德清举办。作为大会的重点活动之一，10日上午，“共担时代责任 共创美好生活”——健康品牌建设与健康产业高质量发展论坛成功举行。该论坛由完美（中国）有限公司、新华网联合主办，广东省侨商投资企业协会协办，中国保健协会、中国营养保健食品协会支持，中国华文教育基金会、中国妇女发展基金会、中国青少年发展基金会、中国禁毒基金会公益支持，政府部门、学术机构、知名企业齐聚一堂，共同探讨中国健康产业高质量发展之下健康品牌的创新发展之路。

5月10日是“中国品牌日”。党的二十大报告提出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，这为加快建设品牌强国提出了新要求。当前，健康品牌打造已成为推动大健康产业高质量发展的关键举措，也是激发消费潜力、促进消费的有力抓手，对全面推进健康中国建设具有重要意义。

活动上，完美（中国）有限公司董事长古润金表示，扎根中国近30年来，完美公司坚持用实力壮大品牌、从大局延伸品牌、以创新提升品牌、用文化传承品牌，为建设品牌强国和健康中国贡献“完美”之力。

作为大健康产业的先行者和推动者，完美公司融入中国发展大局，深耕大健康产业，致力于为消费者提供健康美丽服务方案，在2019年就启动了“健康中国 完美行动”；2023年携手“健康中国发展大会”，走进全国多个地方，为完美品牌赋予了更为丰富的内涵、更高层次的使命。

古润金介绍，近3年，完美公司累计在基地建设、数字化升级、供应链建设等方面的投入超过40亿元，努力实现从制造提升为创造，从速度提升为质量，从产品提升为品牌。明年是完美公司30周年的关键发展时刻，完美公司将在新的历史起点、新的发展机遇中，走向更广阔的未来。

活动期间，完美公司发布了30周年焕新计划、完美芦荟胶品牌价值、《完美（中国）2022可持续发展报告》、《神奇的北纬之北纬23°》宣传片，正式启动“长江自然大讲堂”和“有意思油葱生活会”等系列品牌举措，用新的形象、新的能量、新的姿态，去积极拥抱时代潮流和发展趋势。

“做品牌，就是要做好产品、好口碑、好服务，用品牌之心，作为百年发展之力。完美公司的品牌不仅仅是一个商标，还是一句承诺和一种信誉。”在古润金看来，在完美品牌建设之路，每个人都是完美品牌的代言人，每一次创新和提升，都在为完美品牌做“加”法。“完美公司要通过品牌来展示完美的使命、价值观和社会责任感，让员工、客户和合作伙伴感受到公司的专业、诚信和担当。”

未来，完美公司将继续加强品牌建设，把每一天都当作“中国品牌日”，顺应时代发展潮流，不断满足人们对美好生活的向往，为建设品牌强国、健康中国贡献完美力量。（王忻）