多位全国顶尖专家教授跟随“银龄行动”走进南阳现场义诊 助力乡村振兴

5月10日，2023年全国老年志愿服务暨“银龄行动”乡村振兴行启动仪式在河南南阳医圣祠举行。中国网记者 郑亮摄

5月10日，2023年全国老年志愿服务暨“银龄行动”乡村振兴行启动仪式在河南南阳医圣祠举行。中国工程院院士樊代明、中国老龄协会副会长王绍忠、中国老年学和老年医学学会会长刘维林、副市长阿颖出席。此举标志着为期10天的2023年全国“银龄行动”南阳行活动正式拉开了帷幕。30多位全国医疗健康领域资深专家将在未来几天内深入基层开展公益医疗服务活动。

在启动仪式上，南阳市人民政府副市长阿颖对国内外知名专家学者到来表示热烈欢迎，介绍了南阳市历史文化、生态环境、健康南阳成果等，同时希望各位专家为南阳健康事业发展、学科建设、人才培养把脉问诊，提供多方位、宽领域的指导帮助。通过活动建立紧密务实的友好关系，深化交流合作，让老百姓在家门口享受高水平的健康服务。

中国胸外科肺癌联盟主席、国家老年肺癌联盟主席支修益、中国工程院原党组成员、副院长、中国工程院院士樊代明作为专家代表在启动仪式上致辞，在发言中专家们表示会将所掌握的知识和技能毫无保留地传授给当地医护人员，为南阳百姓贡献我们的微薄之力。同时，中国老年学和医学学会会长刘维林也在开幕式上表示将为当地人民提供一些力所能及的帮助和支持。中国老龄协会副会长王绍忠则表示在本次活动中不仅组织了国内著名专家学者教授来南阳，同时还协调了爱心企业、社会组织为南阳捐赠了价值40余万元的药品和专业书籍。

启动仪式过后，参与本次活动等多位全国顶尖专家教授现场义诊，本次义诊专家团队囊括肿瘤、消化、泌尿外科、胸外科、心血管、呼吸内科、妇产科、中医学、骨科、眼科、口腔等多个学科。团队中既有中国工程院院士，也有享受国务院特殊津贴的专家。

全国“银龄行动”是以医疗为主，兼顾科技、教育等领域知名专家志愿者为主体的专项老年志愿公益服务。截至目前“银龄行动”已走过20个春秋，全国直接受益群众4亿多人次。此次中国老龄协会将2023年全国老年志愿服务暨“银龄行动”乡村振兴行主题活动定在南阳，这对于南阳老百姓是一件大好事。（记者 郑亮）