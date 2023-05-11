助力中青年医生科研成果转化 持续提升鼻咽癌防治工作水平

“中青年医生应在研究中学习如何实现高质量科研，加快科研成果转化落地并进一步形成个人科研思维，以推动鼻咽癌诊疗发展，为患者解决实际问题。”近日，第三届“人民好医生·金山茶花计划”鼻咽癌领域完成审议工作，审议专家为持续提升我国鼻咽癌防治工作建言献策。

“近年来，令我印象深刻的鼻咽癌防治领域有两大进展，分别是免疫治疗和放疗方案的改良。”中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏介绍说：“目前已有三项大型Ⅲ期临床试验证实，对复发转移鼻咽癌患者采用免疫治疗联合GP化疗可以显著改善患者生存质量，这证明鼻咽癌免疫联合治疗时代已开启。相信随着未来更多临床试验结果的公布，免疫治疗应用还将不断前移，为进一步提高初诊非转移患者疗效助益。”

马骏提到，目前鼻咽癌唯一根治性的治疗方案是放疗，但模式化的放疗方案不能让患者接受精准范围的化疗照射，且易引发严重的副作用。为了更精准地分层患者，令部分患者免除不必要的多余化疗照射，我国正致力于相关研究的推进。“相信这些研究会为患者带来更好的生活质量，并改变我国的临床实践。”马骏说。

谈及鼻咽癌诊疗的“规范化”和“个性化”发展，马骏说，“规范化”是诊疗的基础，而“个性化”是建立在“规范化”基础上，需要精准地分层患者，结合患者自身及肿瘤特点去精细调整治疗方案。他认为，鼻咽癌诊疗“个性化”不仅是追求和努力的目标，也是未来工作的重点。

据了解，“人民好医生·金山茶花计划”于2020年开展，旨在鼓励癌症防治领域的中青年医务人员在临床科研上不断砥砺创新、锐意进取。目前已集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、泌尿系统肿瘤、食管癌、胃癌、淋巴瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤等癌症防治领域做出突出贡献的中青年专家。

自“人民好医生·金山茶花计划”项目启动以来，马骏已连续三年担任鼻咽癌领域的首席专家。“年轻医生是医学发展的未来，更是临床研究的主体实施者。中青年医生应在研究中学习如何实现高质量科研，加快科研成果转化落地并进一步形成个人科研思维，以推动鼻咽癌诊疗发展，为患者解决实际问题。”马骏说：“以临床需要为出发点，以为患者解决实际问题为核心任务，我们希望通过‘人民好医生·金山茶花计划’项目，推选最有益于患者的研究，助力中青年医生实现高质量科研。”（张慧丹）