面对暴雨洪水，如何科学自救

河水上涨，降雨持续……当前，南方汛期形势严峻。据水利部消息，自5月5日以来，受强降雨影响，我国南方地区22条河流发生超警以上洪水，其中3条河流超保、2条中小河流发生有实测记录以来最大洪水。

今年5月12日是我国第15个全国防灾减灾日，主题是“防范灾害风险，护航高质量发展”。今年汛期有何特点，面对暴雨洪水，公众该如何防范和自救？科技日报记者采访了相关专业人士。

入汛偏早 汛期极端事件频发

“据预测，今年汛期（6—8月），我国旱涝并重，极端事件多发频发重发。”10日，水利部水文情报预报中心正高级工程师李岩在接受记者采访时说。

李岩介绍，根据《水利部关于印发我国入汛日期确定办法的通知》中的入汛标准，每年自3月1日起，连续3日累积雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达到15万平方公里，或者任一入汛代表站发生超过警戒水位的洪水，那么当日即确定为入汛日期。

3月21日8时至24日8时，我国南方连续3日累积雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达37.1万平方公里，依据标准，3月24日为2023年我国入汛日，较多年平均入汛日期（4月1日）偏早8天。

进入5月，我国江南大部、华南地区北部等地出现强降雨。中央气象台首席预报员孙军表示，此轮降雨覆盖范围广、强度强。“而且时间早，往年长江中下游一带出现这种比较强的降雨一般要到六七月份，今年5月上旬就出现了如此强的降雨过程，与常年相比明显偏早。”孙军说。

降雨造成河流水位持续上涨。“入汛以来共发生6次强降雨过程，江西、福建、浙江、湖南、广东、广西等6省（自治区）50条河流发生超警以上洪水，较近十年同期均值偏多4成。”李岩表示。

“防”字当先 不能心存侥幸

受强降雨影响，5月6日，在江西省资溪县鹤城镇三江村刘家山水库大坝下游50米处，一人被困孤岛。

“暴雨洪水突发性强，往往是刹那间已身处危险之中。当灾害来临时，科学避险，正确自救，才能更好地保障自身和家人的生命安全。”水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心正高级工程师柴福鑫说。

对于如何防灾自救，柴福鑫建议，公众应尽可能远离灾害风险大的区域。不得在河湖管理范围以及行蓄洪区域建房、建厂，避免在低洼地带以及山洪、泥石流威胁区建房等。密切关注天气及预警信息，做好必要的防汛物资储备等。

“同时，公众还需了解一些自救小常识，不能心存侥幸。”柴福鑫说，一是洪水陡涨陡落，当发现河道涨水及河水变浊时，要迅速向两岸高地撤离；二是在灾害发生后要头脑冷静，果断放弃财物尽早逃生；三是河道涨水影响漫水路桥或下凹立交桥积水时，千万不要强行通过，更不可在河边或者桥面上看水；四是发生暴雨洪水时，远离高压线路、电器设备等危险区域，雷雨时避免在空旷区域或山顶使用手机；五是加强互救工作，对被围困群众或落水人员，及时拨打求救电话，在做好自身防护情况下，要开展及时互救。

柴福鑫表示，防汛抗旱是水利部门的天职，在防汛工作中，只有形成合力，坚持以“防”为主，“预”字当先，才能有效开展减灾自救，最大限度减轻灾害损失。（记者 付丽丽）