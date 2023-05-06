访谈预告：许斌谈用科学管理促进高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

5月9日10：00-11：00，江西省肿瘤医院党委副书记、院长许斌将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

许斌，江西省肿瘤医院、江西省第二人民医院党委副书记、院长，江西省肿瘤研究所所长，江西省癌症中心主任，中共党员，主任医师。担任中国抗癌协会常务理事、江西省医学会常务理事、江西省医师协会常务理事、江西省医学会肿瘤学分会主委、江西省抗癌协会理事长、《实用癌症杂志》编委会主编。

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