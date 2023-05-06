一季度全国住院费用跨省直接结算超212万人次

本报北京5月5日电 记者邱玥从国家医保局获悉，今年一季度，全国住院费用跨省联网定点医疗机构达6.75万家，住院费用跨省直接结算212.55万人次，减少个人垫付268.75亿元。

据了解，一季度，随着《基本医疗保险跨省异地就医直接结算经办规程》正式落地实施，跨省异地就医直接结算规模增长迅速。目前，所有职工医保和居民医保参保人员，无论是长期异地居住的随迁老人、出省打工的农民工、灵活就业和新就业形态劳动者，还是有临时外出就医需要的人员，均可以办理异地就医备案后在跨省联网定点医疗机构享受住院费用跨省直接结算服务。

同时，门诊费用跨省直接结算范围进一步扩大。基本医保门诊待遇支付包括普通门诊保障和门诊慢性病、特殊疾病（以下简称“门诊慢特病”）保障。目前，所有统筹地区都开通了普通门诊费用跨省直接结算服务和高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用的跨省直接结算服务，每个县都有一家以上普通门诊费用跨省联网定点医疗机构，5种门诊慢特病费用跨省联网定点医疗机构也在进一步扩大。

据统计，一季度，全国门诊费用跨省联网定点医药机构达36.44万家，门诊费用跨省直接结算1742.09万人次，减少个人垫付28.4亿元。其中，普通门诊费用跨省直接结算1260.83万人次，减少个人垫付19.34亿元；门诊慢特病费用跨省直接结算31.49万人次，减少个人垫付2.8亿元；跨省联网定点零售药店直接结算449.77万人次，减少个人垫付6.26亿元。

此外，全国统一线上备案服务功能进一步拓展。目前，所有职工医保和居民医保参保人员均可通过国家医保服务平台App和国家医保局微信公众号实现跨省异地就医线上备案。同时，在线查询功能从跨省联网定点医药机构、医保经办机构咨询服务电话、停机公告大众化信息查询服务，逐步拓展到个人参保地门诊慢特病资格、门诊慢特病跨省联网告知书、个人跨省结算费用等个性化信息查询服务。一季度，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案171.05万人次。