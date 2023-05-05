推动优质医疗资源扩容下沉（无影灯）

日前，北京协和医院分别与贵州医科大学附属医院、贵州省人民医院签署帮扶合作协议。北京协和医院将向这两家医院输出品牌、技术、管理等优质医疗资源，共建区域医学中心，助推贵州在医疗服务、医学研究、成果转化、人才培养、医院管理等方面取得突破。这也是我国优质医疗资源扩容下沉的一个缩影。

今年的《政府工作报告》提出，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。当前，优质医疗资源供给与人民群众需求之间还有一定差距，尤其在医疗资源相对薄弱的地区表现更为明显。随着一系列政策举措出台落地，越来越多的城乡居民在家门口就能看好病，享受更优质、更便利、更实惠的健康服务。

推动优质医疗资源扩容下沉，需要构建有序的就医和诊疗新格局，促进大病重病在本省解决、一般病在市县解决。目前，我国已设置13个国家医学中心，布局建设76个国家区域医疗中心。要发挥国家医学中心和区域医疗中心的技术引领作用，主攻疑难复杂疾病，使重点病种患者跨省、跨区域就医大幅减少。发挥省级高水平医院辐射带动作用，引导省会城市和超大城市中心城区的资源向薄弱地区疏解，聚焦重点病种和专科，推动省域内优质医疗资源向基层延伸。突出县级医院县域龙头地位，围绕农村居民常见病、多发病诊疗以及急危重症抢救与疑难病转诊等，持续提升县医院综合能力，补齐能力短板。

推动优质医疗资源扩容下沉，需要构建整合型医疗卫生服务体系，实现上下结合、防治结合、医养结合和中西医结合。要健全家庭医生制度，以基层医疗卫生机构为主要平台，建立以全科医生为主体、全科专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务模式，提供综合连续的公共卫生、基本医疗和健康管理服务。推进城市医疗联合体建设，在城市地区网格化布局由市级医院、区级医院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构、安宁疗护机构等组成的医疗联合体。推进紧密型县域医共体建设，实行县乡一体化管理，逐步实现行政、人事、财务、业务、用药目录、信息系统等统筹管理，建立责任、管理、服务、利益共同体。

推动优质医疗资源扩容下沉，需要发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。要加大基层、边远地区和紧缺专业人才培养扶持力度，缩小城乡、地区、专业之间人才配置差距。推进农村卫生人才定向培养，落实执业医师服务基层制度，鼓励医师到基层、边远地区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。加强公共卫生、全科、儿科、重症医学、呼吸、精神科、传染病、老年医学等领域急需紧缺专业人才培养培训，完善公共卫生与临床医学复合型人才培养机制。加大全科医生培养培训和使用力度，增加全科医生数量。加强县域医疗卫生人才一体化配置和管理，建立健全人才双向流动机制。

让优质医疗资源沉下去，是构建优质高效医疗卫生服务体系的重要内容，也是全面推进健康中国建设的迫切要求。期待各地区各部门加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高医疗卫生服务的公平性和可及性，推动重心下移、资源下沉，提供全方位全周期的医疗卫生服务，更好地满足人民日益增长的健康需求。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 19 版）