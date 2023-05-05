全民健身 跃动青春（健康视线）
2023年05月05日05:24 来源：人民网－人民日报海外版
近日，轮滑教练在江苏省宿迁市泗洪育才实验学校向学生展示动作要领。该校开设了“炫酷轮滑”特色体育锻炼项目，定期邀请专业教练指导学生练习，促进学生身心全面发展。
近日，“三月三”广西花炮邀请赛在广西壮族自治区柳州市开赛，图为参赛选手在比赛中争抢花炮。
随着气温逐渐升高，花样繁多的健身活动在各地如火如荼地开展，人们在健身中收获快乐和健康。
(责编：袁勃、胡永秋)
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近日，轮滑教练在江苏省宿迁市泗洪育才实验学校向学生展示动作要领。该校开设了“炫酷轮滑”特色体育锻炼项目，定期邀请专业教练指导学生练习，促进学生身心全面发展。
近日，“三月三”广西花炮邀请赛在广西壮族自治区柳州市开赛，图为参赛选手在比赛中争抢花炮。
随着气温逐渐升高，花样繁多的健身活动在各地如火如荼地开展，人们在健身中收获快乐和健康。
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