人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

全民健身  跃动青春（健康视线）

2023年05月05日05:24 来源：人民网－人民日报海外版

　　近日，轮滑教练在江苏省宿迁市泗洪育才实验学校向学生展示动作要领。该校开设了“炫酷轮滑”特色体育锻炼项目，定期邀请专业教练指导学生练习，促进学生身心全面发展。
　　许昌亮摄（新华社发）

　　近日，“三月三”广西花炮邀请赛在广西壮族自治区柳州市开赛，图为参赛选手在比赛中争抢花炮。
　　黄孝邦摄（新华社发）

　　随着气温逐渐升高，花样繁多的健身活动在各地如火如荼地开展，人们在健身中收获快乐和健康。

(责编：袁勃、胡永秋)


相关新闻


热门点击排行榜