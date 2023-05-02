世界哮喘日：科学预防对症治疗 让呼吸更顺畅

咳嗽、胸闷、大口喘气，严重时还会出现呼吸困难……哮喘是一种慢性气道炎症性疾病。

今年5月2日是第25个世界哮喘日，主题为“全面关爱每一位哮喘患者”。记者采访相关专家，请其讲解如何正确认识和防治哮喘。

如何正确认识？需要规范化诊疗

相关资料显示，我国成年人哮喘隐匿患者多，有些人并未意识到自己患有哮喘，因而没能得到及时有效的治疗。

根据我国的支气管哮喘防治指南，当患者多次出现喘息、气急以及胸闷或咳嗽等症状，且这些症状在夜间和早晨时更重，需主动到正规医院进行肺功能等检查，以进一步明确是否患有哮喘。

中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师张永明表示，患者如果出现反复喘息、气短或有胸闷、咳嗽等症状，夜间及晨间多发，常与接触过敏原、冷空气、特殊气味和环境以及感冒、运动等有关，应尽早到医院就诊，由医生判断是否为支气管哮喘并进行针对性治疗。

上海交通大学附属第一人民医院呼吸与危重症医学科学科带头人、主任医师周新表示，哮喘很难“去根”，但如果按照医生指导，规范化进行治疗、监测与随访，绝大多数哮喘患者的症状可以得到有效控制。

怎样有效预防？尽量远离诱因

有研究表明，哮喘受遗传因素和环境因素的共同影响。其中，环境因素包括吸入过敏原、食物过敏、吸烟、特定药物、剧烈运动、情绪强烈变化等。

日常生活中有何预防哮喘的措施？张永明表示，远离有可能诱发哮喘的环境因素，可以有效控制哮喘发生。比如，要避免过敏原、二手烟、粉尘等直接刺激，同时也尽量避免感冒和冷空气的刺激。

过敏性哮喘是春季常见的过敏症之一。张永明表示，预防过敏性哮喘，花粉流行季节外出时建议佩戴口罩。

如何科学治疗？遵医嘱用药

临床数据显示，通过规范的药物治疗和良好的自我管理，哮喘可以得到最大程度控制，甚至长期不发作。但有相当比例的患者在哮喘急性症状缓解时自行停药，导致哮喘反复发作。

周新介绍，治疗哮喘的药物主要有两大类：一类是针对哮喘发作时的喘息、胸闷、气短等症状，用来缓解气道痉挛的药物；一类是针对慢性气道炎症的长效控制药物，比如糖皮质激素。

“已纳入国家医保目录的部分新式复方吸入制剂，以每日一次的给药方式，可进一步提高患者的依从性，实现哮喘全周期管理。”周新说。

专家建议，哮喘患者需遵医嘱用药、定期复查和评估，并在专科医生指导下根据病情升级或降级治疗。