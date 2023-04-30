5月五场重要天象 观星赏月好戏连台

记者从北京天文馆获悉，5月，浩瀚星空将发生5场比较重要的天象景观。月初有半影月食，中途有金星合M35星团，月末则出现水星西大距，时间分布平衡，好戏连台，观星赏月提前做好准备。

5月5日深夜 半影月食上演

5月份第一场重要天象，是半影月食，发生在5月5日深夜至6日凌晨，具体时间从北京时间5日23:12到6日3:34，整个过程持续将近4个半小时，而且全国均可见。北京天文馆介绍，半影月食用肉眼难以察觉，但本次比较特殊，月球几乎全部进入了地球的半影，月亮的北边变暗程度更加明显，肉眼容易察觉，用相机拍摄会更加明显。推荐观看程度为“必看”。

5月6日凌晨 宝瓶座η流星雨极大

观看半影月食的同时，不妨顺道留意宝瓶座η流星雨。5月6日凌晨、晚间，宝瓶座η流星雨逐步迎来极大，但观测窗口仅为天亮前的2小时，时间过短，观测需从速。

5月9日 金星合M35星团观测最佳

5月8日至10日，金星从M35星团附近经过，这是一次拍摄太阳系行星与深空天体相伴的好机会。M35是双子座一个大而亮的疏散星团。最适合观测是时间是9日傍晚，可同框拍摄。需要注意的是，天黑之后M35星团才会明显，可观测时长只有1小时左右。

5月23日 金星伴月恰在双子座中间

5月23日，月亮再次来到金星身边，本次金星伴月我国均适合观测。尤其是这次的金星伴月，恰好位于双子座中间，日落后随着天色渐暗，双子座中的两个男孩站立在地平线上，金星与月亮恰似双子怀中物，这幅画面倍显浪漫，推荐观看程度同样为“必看”。

5月29日 水星西大距值得关注

5月29日，夜空迎来水星在今年的第2次西大距，时间在日出前后，地平高度略低，观测条件不是最佳。不过，2023年共有3次水星西大距，对水星情有独钟的话，留足期待，到9月下旬，与它再相见。