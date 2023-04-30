青海高原“小三亚”：生态黄河、璀璨非遗引客来

“沉寂了许久，今年五一小长假，德吉景区终于迎来开门红，”奥松多杰说，“根据市场表现来看，景区‘开门红’的效果甚至好于预期。我们对今年的文旅发展充满期待。”

4月29日，坐落于黄河岸边、享有高原“小三亚”美誉的青海省黄南藏族自治州尖扎县德吉景区，迎来2023年开园的好日子。

藏族服饰秀、非遗精品展、藏餐、黄河生态体验、传统民宿……作为尖扎德吉旅游开发有限公司负责人，奥松多杰说，景区精心准备多项文旅事项，成为“小三亚”带给游客的开园礼物。

说起德吉，堪称当地易地扶贫搬迁与文化旅游融合的佼佼者。

尖扎县文体旅游广电局副局长马忠仓介绍，2016年9月，尖扎县开始将生存条件恶劣、基础设施严重滞后的7个乡镇30个村的农牧户251户946人，易地扶贫搬迁至地理位置优越的黄河岸边，取名德吉(藏语，意为幸福)村。

曾经一方水土养不起一方人，如今，德吉村民“山上问题，山下解决”，深挖优势潜力、整合生产要素，积极探索以乡村旅游为龙头，特色农业、文化、光伏等一、二、三产业深度融合的发展之路，实现搬迁民众稳得住、能致富，做到“安身”又“安心”。

引进快艇、游艇，打造儿童乐园，开发特色民宿和餐饮……奥松多杰说，尖扎德吉旅游开发有限公司开始运营德吉景区以来，全方位打造游、购、娱、吃、住、行，力图将德吉打造成为黄河岸边有口皆碑的文旅品牌。

关门是家，开门是景。奥松多杰说，德吉村民除了从景区固定分红外，景区大部分员工来自德吉村民之中，从最低的工资2000元，到一些重点岗位工资达万元，“村民”成“员工”，大家伙有了家门口的事业。

作为3A级景区，开园当日，德吉免门票，之后门票固定为10元。奥松多杰说，希望以这样的低门票方式，保持景区热度，带动尖扎县旅游业发展。

五谷画、唐卡、藏族服饰、“五彩神箭”非遗产品……在德吉景区，当地璀璨的非遗产品引得游客驻足。

尖扎县文化馆馆长扎西才旦说，该县乡镇地处牧业区、半农半牧区和农业区，当地非遗产品也颇具特色，而且跟黄河文化深度融和。

“现在，在很多非遗传承人意识里，非遗产品已经成为他们走向乡村振兴和共同富裕的一把金钥匙。”扎西才旦说，当地非遗产品在走进生活、服务生活方面，传承人们花了很多心思。

尖扎是“中国民族射箭运动之乡”。在德吉景区，依据“五彩神箭”木箭制作省级非遗而研发的桌面摆饰、木盘子、U盘、发簪、笔、飞镖、挂件等，成为游客“打卡”景区之后，购物留念的新选择。

“十三五”以来，尖扎县文化旅游投资达25.67亿元，年均增长率20.15%。坎布拉运动休闲小镇等114余项文旅项目全面实施，“黄河民宿第一村”、云边漫步帐篷家度假村等28个乡村文化旅游景点争奇斗艳，乡村文化游、黄河廊道游等6条经典旅游环线连景成串，“五彩神箭国际民族传统射箭邀请赛”“黄河国际铁人三项”等多个知名文旅赛事盛大举行，德吉村、来玉村等7个村被评为全国、全省乡村旅游重点村，旅游观光、文化体验、休闲度假、体育竞技、禅修养生的多种旅游发展格局正在形成。