重庆国际消费节开幕 逾百场主题活动和消费促进活动接连上演

图为开幕式现场举行的走秀活动。2023中国(重庆)国际消费节组委会供图

中新网重庆4月29日电 (记者 刘相琳)2023中国(重庆)国际消费节28日晚在重庆启幕。在接下来一个月时间里，重庆将整合全市商圈、商业综合体及商家，联动线上线下，打造超100场时尚活动和300多场消费促进活动，持续激发市场活力，提振消费信心，为培育建设国际消费中心城市注入新能量。

2023年是全国“消费提振年”。为营造浓厚消费氛围，释放国际消费新活力，由重庆市委宣传部、重庆市商务委员会等多个部门主办的2023中国(重庆)国际消费节正式拉开了当地欢度“五一”的国际消费大幕。

图为开幕式现场举行的走秀活动。2023中国(重庆)国际消费节组委会供图

2023中国(重庆)国际消费节期间，将举行包括“2023重庆国际咖啡节”“淘宝造物节”“首届风筝艺术节”等100余场时尚活动，以及“重庆五粮液文化体验馆首店亮相”“抖音—心动五一”“重庆龙湖西城天街——西街里2.0灵感焕新”等超300场消费促进活动，为市民带来丰富多彩国际消费盛宴。

与此同时，以“国际品质生活”为主题的1公里国际品质生活体验展，在重庆寸滩国际新城时尚消费区步行街同步开展。英国商品展区带来进口个人护理及婴儿护理产品；加拿大商品展区集合9家加拿大潮流服饰、箱包、母婴用品、天然保健等品牌展示；咖啡、牛肉、羊毛被等汇集在澳大利亚商品展区；瑞士商品展区带来雀巢品牌专场；乌拉圭商品展区带来特色红酒、蜂蜜酒以及宝石；葡语系国家商品展区展示来自巴西、葡萄牙、东帝汶、莫桑比克等葡语8大国家的红酒、咖啡、罐头等特色食品和特色软木工艺品。

图为开幕式现场举行的走秀活动。2023中国(重庆)国际消费节组委会供图

2021年，经国务院批准，在重庆等5个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。近年来，重庆以加快培育建设富有巴渝特色、彰显中国风范、引领国际时尚、辐射西部、面向全球的国际消费中心城市为目标，加强规划引领、示范带动、项目支撑、政策保障，培育建设成效初现。重庆已持续建成了49个城市核心商圈、23条市级特色商业街区、80个城市消费地标，构建了品质高端、功能完善、布局合理的国际消费空间版图。(完)