重视中青年医疗人才培养 助力提高我国肺癌诊疗水平

为助力癌症防控工作，推进科研成果临床转化，激励广大医务人员修医德、行仁术，用优质的服务增进人民健康福祉，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”近期正式启动。在第三届“人民好医生·金山茶花计划”肺癌领域审议会现场，与会专家鼓励肺癌领域中青年医务工作者不断创新，为提高我国肺癌患者生存水平持续贡献自己的力量，共同助力健康中国建设。

诊疗进展备受关注

近年来，我国肺癌诊疗领域取得了引人瞩目的成绩，广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙从两个方面展开介绍：第一方面，在晚期肺癌精准治疗取得新进展的基础上，精准治疗逐渐走向特色诊治道路，并取得了非常好的成果；第二方面，免疫治疗沿着靶向治疗走向早期的方向发展，即对肺癌防治进行全面覆盖，让早期患者逐渐走向“治愈”。例如，CheckMate-816研究成果的出现，让早期肺癌患者在手术前接受新辅助免疫治疗，即“先用药、后手术”，此项成果将癌症复发风险降低了一半以上，为肺癌患者走向“治愈”奠定了良好基础。

“近年来，以PD-1/PD-L1抑制剂为代表的免疫药物如雨后春笋般涌现，在肺癌治疗领域展现了突出的疗效和安全性。”吉林省癌症中心主任程颖说，免疫治疗不但疗效显著，而且用药安全、患者耐受性好。但是，免疫药物可能会出现一些独特的免疫相关性不良反应，如免疫性肺炎、肝炎、心肌炎等也需要临床医生密切关注。近两年众多国产PD-1/PD-L1抑制剂相继获批上市，大大提高了免疫药物的可及性。

浙江省肿瘤医院胸部肿瘤内科主任范云认为，进一步提高肺癌诊疗效果，有几方面需要进一步完善：首先，不断优化分子检测，促使诊断精准化，有效改善患者治疗效果；其次，肺癌患者尤其是局部晚期患者的诊疗，需要多学科参与；再次，通过学习各类指南规范，进一步推动临床诊疗规范化；最后，随着诊疗技术的提升，晚期肺癌患者的五年生存期不断延长，患者全程管理需要及时跟进。

防治水平不断提高

针对肺癌的防治工作，吴一龙提出了“晚期‘慢病化’管理，早期‘被治愈’”的目标。“随着靶向药物不断进入临床实践，肺癌患者的生存时间得到显著延长，极大地缩短了实现晚期肺癌‘慢病化’这一目标的距离。”吴一龙说，近十年来，肿瘤患者的五年生存率不断提升，这也意味着肿瘤在一定程度上得到有效控制，肿瘤治疗逐步进入‘慢病化’管理时代。

“近年来，越来越多中国医生主导的研究成果登上了世界的舞台，改写了肺癌临床诊疗指南，为全球肺癌的发展做出了巨大的贡献。但是我国的肺癌防治工作仍任重道远，肺癌的防治工作在多个层面需要进一步提高和完善。”程颖建议，一是要将癌症的防治工作前移，同时对于罹患肺癌的高危人群，积极推广实施肺癌筛查工作；二是基层医疗机构缺乏专业的肺癌医生，需要加强继续教育培训，提升基层医生肺癌的规范化诊疗意识；三是提升我国抗肿瘤药物创新研发能力，让中国自主研发的药物走向全球。

“早筛、早诊、早治是提升肺癌治愈率的关键。”范云说，对肺癌高风险人群进行低剂量螺旋CT筛查，可以早期发现肺癌，改善预后，进而降低肺癌死亡率。“尽管我们已经明确了肺癌筛查的意义，拥有了可及的筛查手段，但目前需要进行筛查的高危人群仍未完全清晰，肺癌高危人群标准亟需修订”。

人才培养至关重要

“中青年医生作为癌症防治工作的中坚力量，在实现肺癌防治过程中要做到以规范化治疗为临床目标，要善于发现问题、提出问题、解决问题。”吴一龙强调，近年来，人工智能不断赋能于医疗领域，对提升医疗服务质量起到十分重要的积极作用。新时代的中青年医生，要多加关注人工智能与医学的结合，并应用于临床实践。

“未来，进一步提升我国肺癌的防治水平，需要中青年专家具备更高的专业素质。”程颖认为，一名优秀的临床医生，首先要具备高水平的肿瘤专业能力、严谨的临床思维，以及良好的人生价值观和职业追求。其次，要紧跟学术前沿，培养创新思维能力。丰富的知识储备是创新的基础，要大量的阅读文献，洞悉国内外药物研发趋势，了解最新的新药研发动态。积极探索与创新是关键，探索未知领域，敢于攻坚克难，做创新发展的探索者、组织者、引领者。

据悉，人民健康于2020年和2021年开展了首届和第二届“人民好医生·金山茶花计划”项目，是人民好医生系列活动重点工作，集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、泌尿系统肿瘤、食管癌、胃癌、淋巴瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤等八大癌症防治领域做出突出贡献的中青年专家，鼓励他们不断创新，为提高我国癌症患者生存水平持续贡献自己的力量。为进一步助力我国肿瘤防治工作的开展，今年启动的第三届“人民好医生·金山茶花计划”项目，新增了乳腺癌防治领域，推荐展示过去一年在肿瘤防治及临床科研领域做出突出贡献的中青年专家，助力健康中国建设。