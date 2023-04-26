国家卫生健康委：进一步加强疫情监测分析 做好药品设备等物资准备

人民网北京4月26日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍“五一”假期疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

“春季是甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等传染病高发的季节，新冠病毒感染也处于零星散发状态。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，今年“五一”假期期间，人员流动性大，聚集性活动增多，因此国家卫生健康委进一步加强疫情监测分析，做好有关医疗救治准备工作。

第一，加强发热门诊和救治床位的准备。国家卫生健康委要求二级以上医院均设置发热门诊，做到发热门诊应开尽开、应设尽设。同时，也要做好医疗资源特别是救治床位和设备设施的准备。国家卫生健康委坚持对二级以上医院的发热门诊，包括基层医疗卫生机构的发热诊室，以及医院和基层医疗卫生机构的普通门急诊的就诊情况进行日监测、日分析，以动态了解相关信息，掌握疫情的相关情况。

第二，加强药品设备等物资的准备工作。国家卫生健康委指导各地加强新冠病毒感染相关药品、试剂、医疗设备等医疗物资的储备以及调配的工作机制，特别是对于重点的设备进行日调度，以保障医疗救治的需求。同时，国家卫生健康委要求二级以上医院和基层医疗卫生机构在配备药品过程中，特别加强对一些小分子抗病毒药物的配备，另外也对基层急救车的配备做了进一步加强。

第三，加强医务人员培训和专家会诊巡诊工作。对医务人员，国家卫生健康委持续进行诊疗方案的培训，提高医务人员对新冠病毒感染的诊断和同质化治疗水平。同时，国家卫生健康委建立了国家级专家的线上会诊和线下巡诊的工作机制，以指导基层医务人员为患者提供同质化的诊疗工作。