国家疾控局：各地可根据当地疫情形势制定本地佩戴口罩指引

人民网北京4月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

发布会上，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，佩戴口罩是预防呼吸道传染病最有效的措施之一，可以防止感染者传播病毒，同时保障健康者免受病毒的感染。新型冠状病毒感染实施“乙类甲管”期间，国家先后出台了五个版本的佩戴口罩指引，告诉老百姓怎么戴口罩，引导公众佩戴好口罩、为保护公众健康、有效防控疫情传播，发挥了重要的作用。

贺青华介绍，今年1月8日，我国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，经过不懈努力，实现了疫情平稳转段，也取得了疫情防控的重大决定性胜利。新发布的佩戴口罩指引主要从三个方面考虑：

一是根据当前疫情形势和新冠病毒危害变化，进一步减少了应佩戴口罩的情形和场景，在保证防控效果的基础上，尽量减少对公众生产生活的影响。

二是重点强化了公众佩戴口罩的指导，对于与公众的生产生活、工作、学习等密切相关的常见的情形和场景，提出了应佩戴口罩、建议佩戴口罩、可不佩戴口罩的分类建议。

三是坚持动态优化调整的原则。佩戴口罩指引将根据疫情形势和防控需要，及时进行修订和调整，各地可以根据当地的疫情形势，结合当地的实际，参照制定本地的佩戴口罩指引。

“新发布的佩戴口罩指引，对于与公众日常相关的情形和场景，提出了佩戴口罩的有关建议。对于其他情形和场景是否需要佩戴口罩，公众可以根据当地的疫情防控规定，以及个人的健康状况确定，实现保护个人健康和避免疾病传播的目标，当好自身健康的第一责任人。”贺青华说。