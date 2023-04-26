专家建议：关注婴幼儿健康 加强轮状病毒预防

轮状病毒是引起我国5岁以下儿童重度胃肠炎和死亡的主要病原之一。为了更好普及轮状病毒科普知识，助力婴幼儿健康成长，人民健康发起“轮状病毒科普宣传周行动”，并联合保健时报，联动医疗专家，共同开展轮状病毒系列科普宣传，通过一系列有声有色的疾病科普，提高大众对于轮状病毒的科学认知。

近日，以“共‘童’守护 乐享成长”为主题的2023轮状病毒科普行动正式启动，本次科普启动式邀请到多位业内专家，发出以下科普倡议——

中华预防医学会副会长兼秘书长冯子健：

疾病预防是一项长期工作，需要个人、家庭和社会共同努力。轮状病毒是5岁以下儿童重度脱水性腹泻的首要致病原体，婴幼儿轮状病毒胃肠炎的发病率较高，是危害婴幼儿健康的严重疾病。当前，公众对于轮状病毒的认知不足，实现预防接种宣教的关口前置，进一步提升婴幼儿家长对轮状病毒疫苗、免疫预防相关知识的知晓率和接种意愿，让更多宝宝受益于预防接种带来的保护尤为重要。

中华预防医学会副秘书长张伶俐：

今年的4月25日是我国第37个全国儿童预防接种日，主题是“主动接种疫苗，共享健康生活”。多年来，广大医疗卫生工作者积极开展轮状病毒的防治，特别是通过轮状病毒疫苗进行预防，已经成为轮状病毒感染防治中一项有效的公共卫生手段。

中国疾病预防控制中心免疫规划中心疫苗可预防病毒病室主任王富珍：

随着公众健康意识、健康需求、健康知识以及预防接种知识需求的不断提升，健康教育已成为预防接种工作中的重要环节。如何更好地通过常态化、多元化、个性化的健康教育模式，提高人群对预防接种知识和传染病防治知识的知晓率，增强预防接种自觉性，为预防接种营造好的社会氛围，需要社会各界的共同努力。

中国疾控中心病毒病预防控制所研究员李丹地：

轮状病毒因外形像车轮，故命名为轮状病毒。它是五岁以下儿童脱水性腹泻的首要病原，发病率高，会对婴幼儿身体健康和生长发育造成严重危害。轮状病毒胃肠炎全年均有流行，呈明显季节性流行特征，发病高峰季节为11月至次年2月。每年因轮状病毒感染产生的医疗支出也给我国医疗卫生体系造成了一定的负担。

首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所感染与病毒研究室主任谢正德：

轮状病毒的公众认知水平急需提升。轮状病毒感染的急性期会引起腹泻与严重脱水，经过及时治疗能很快恢复。但如果伴有并发症，且未能得到早期诊断，就会造成严重后果。轮状病毒有很多种型，各组轮状病毒之间缺乏交叉保护，婴幼儿可能会反复感染不同种型的轮状病毒，使婴幼儿营养健康状况恶化，影响长期生长发育。日常预防轮状病毒感染要注意清洁双手，保证食物干净卫生。

首都儿科研究所附属儿童医院保健科主任王琳：

早产儿、低体重儿接种轮状病毒疫苗在安全性和有效性上与正常儿童相比没有明显差异。疫苗接种出现常见的不良反应是正常现象，家长不必恐慌，但也要注意，若幼儿在接种疫苗后出现严重过敏反应要及时就医。

清华大学附属第一医院保健科副主任医师郑东旖：

五价轮状病毒疫苗能与其他常规疫苗同时接种。婴幼儿疫苗接种频次高，各类疫苗接种往往同时开展，为减轻家长和婴幼儿负担，可尽量进行联合接种，家长应在保健科医生的建议下选择适合婴幼儿的预防接种方案。