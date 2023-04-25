健康中国 医师行动——中国医师说《专病科普》项目在京启动

人民网北京4月25日电 （记者乔业琼）近日，由中国医师协会、中国医师协会医学科学普及分会联合主办的“健康中国 医师行动——中国医师说《专病科普》”项目启动会在京举行。

会上，中国医师协会党支部副书记史盛丰表示，科普活动要持续提升健康科普内容质量，进一步健全完善医学科普体系建设，大力鼓励各分支机构积极开展健康科普传播活动。他希望，未来各位专家充分发挥在各自专科领域中的优势资源，为实现健康中国的美好愿景贡献力量。

中国医师协会医学科学普及分会会长、中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科病区主任田艳涛表示，科普工作迎来了大有可为的时代，医学科学普及分会要顺势而为，努力提升广大科普医师队伍的能力，积极探索新的科普宣传形式，抓好卫生健康日等关键节点，做好日常医学科普工作。希望医疗机构和医务人员积极投身科普工作，带动全国健康促进工作蓬勃发展，将科普与传播相融合，让群众一看就喜欢，一听就明白，一用就受益，在全社会掀起一次学习普及健康知识的热潮。

中华医学会科学普及分会主任委员、中国医师协会医学科学普及分会名誉会长、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长郭树彬表示，近年来，我国科普事业蓬勃发展，健康科普传播正逐渐成为提升人民群众科学素养、促进疾病预防的关键手段。医学科普工作要向健康科普转变，希望健康科普宣传能与新的科技进展进行深度的融合，把科普内容推广到所有需要人群，把科普目标定在更多的基层和更广泛的人民群众，包括基层的医疗体系和医疗医务人员，不断强化全体医务人员的医学科普责任和医学科普能力，从而提升全民健康意识。