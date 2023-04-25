“快乐成长 营养先行”学生营养与健康科普宣传进校园活动北京主题日暨项目年度总结会举办

4月21日，中国关心下一代工作委员会教育中心和北京市东城区关心下一代工作委员会共同主办、中国健康教育中心技术指导、国家食物与营养咨询委员会办公室大力支持、食安在线承办、维他奶有限公司公益协办的“快乐成长 营养先行”学生营养与健康科普宣传进校园活动北京主题日暨项目年度总结会在北京市东城区和平里第一小学成功举办。中国关心下一代工作委员会教育中心主任鲁天龙，中国健康教育中心监测评估部主任李英华，农业农村部食物与营养发展研究所植物食物与营养政策研究中心主任、农业农村部农产品营养标准专委会副秘书长黄家章，北京市东城区关心下一代工作委员会常务副主任刘顺利，维他奶有限公司首席制造总监马进军，食安在线总经理刘红兵等领导嘉宾及各界代表、学校师生等200余人共同出席活动。

在总结会上，项目对年度活动进行了全景式回顾。活动围绕“快乐成长 营养先行”主题，自启动以来，先后走进福州、长沙、武汉、重庆、沈阳等十个城市、一百所中小学校。在中国健康教育中心指导下，项目针对学生们生长发育重要阶段的需求，精心设置了科普讲座、手册、展板、互动游戏等丰富多彩的科普教育形式，让同学们掌握平衡膳食、合理营养的知识，帮助他们培养日常健康饮食的好习惯，同时让他们做健康知识的小小宣传员，分享给父母与身边的同学们。除此之外，活动还从校园里延伸到社会实践的课堂中，同学们在暑假走进维他奶工厂，探究大豆营养及豆奶现代化生产技术，并一起牵手共画，共同描绘对“健康中国”的美好祈愿。

中国关心下一代工作委员会教育中心主任鲁天龙表示，青少年的健康成长，关乎着国家与民族的未来，全社会关注着青少年的营养健康，为科学引导青少年提升营养健康意识、全面推进青少年合理膳食与营养健康科普教育，在《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养计划(2017-2030年)》《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关政策及文件的指导下，中国关工委教育中心联合相关机构共同启动了这项活动。今天的活动，是全国系列活动的一个缩影，在活动开展过程中，中国关工委教育中心始终充分发挥主办方的权威优势，充分动员社会各方力量积极参与，为青少年专项打造优质营养健康教育平台，将健康知识传递给数百万学生，将关爱传播到千万家庭，与社会各界共同守护青少年的健康成长。

中国健康教育中心监测评估部主任李英华表示，健康科普是健康中国建设中的一项重要工作，健康中国“共建共享”，全社会参与，倡导“每个人都是自己健康第一责任人”的理念，已成为全社会广泛共识。《“健康中国2030”规划纲要》中将“普及健康生活”列为健康中国5大建设任务之一，通过健康科普和健康教育，使公众掌握健康知识是提升健康素养水平提升的前提，也是公众养成健康生活方式和行为的重要措施之一。加强健康科普，尤其是面向儿童青少年重点人群的健康教育和健康科普工作活动，在内容上聚焦营养，以校园科普为主要形式，非常有意义，也希望全社会更加关心关注儿童青少年健康教育工作。

农业农村部食物与营养发展研究所植物食物与营养政策研究中心主任、农业农村部农产品营养标准专委会副秘书长黄家章表示，研究表明，影响健康的因素很多，而其中最主要的是个体的行为与生活方式因素。当今青少年的成长环境和条件变得更加优越，同时也面临着新的变化。尤其是在北京等大城市，学生和家长生活节奏都非常快、学生的学习压力也比较大，面临营养不良、营养过剩以及营养不均衡的多重挑战。通过科普活动，将《中国居民膳食指南(2022)》“吃动平衡，健康体重”“多吃蔬果、奶类、全谷、大豆”等科学的营养观念、合理的膳食行为传递给青少年，让同学们终身收益。

维他奶有限公司作为活动独家公益协办单位参加了本次活动，维他奶有限公司首席制造总监马进军现场表示，作为拥有80多年深耕植物营养的企业，维他奶始终致力为消费者提供以植物为本的美味营养，并引领植物基饮食生活方式。与此同时，维他奶也持续关注和支持国民改善营养和健康，推动大众饮食健康和营养科学认知的教育和宣传。在中国关工委教育中心的指导及联动下，维他奶作为活动的公益协办单位积极为活动提供持续的全方位支持，并在活动中为同学们提供营养、美味的维他奶豆奶健康饮品，以实际行动践行维他奶守护祖国未来健康成长、助力健康中国建设的企业社会责任。

在总结会上，中国关心下一代工作委员会教育中心鲁天龙主任，为维他奶有限公司颁发“公益事业贡献单位”荣誉，以表彰维他奶为关心下一代健康成长公益事业的贡献。

北京市东城区关心下一代工作委员会常务副主任刘顺利表示，健康北京建设不断取得新成就，并提出健康生活方式全面养成，市民健康素养达到新水平等目标。在北京场次的系列科普活动中，充分体现了社会各界对青少年健康成长的关心和爱护。本活动，正是契合“健康北京”品牌的有效形式之一，孩子们在这一过程中受益匪浅。

在总结会结束后，活动特邀营养健康专家首都保健营养美食学会会长王旭峰老师，为同学们展开了一场生动实用的营养健康科普讲座。专家老师为同学们讲解了“平衡膳食““早餐要吃好”“早晚两杯奶、一杯豆奶、一杯牛奶”等健康倡导，活动现场气氛活跃，同学们都收获丰富的营养健康知识。

另据现场工作人员介绍，在本场活动前后，活动也正在上海、苏州、成都等城市开展，让更多的同学们参与到营养健康互动科普的全过程之中，用实际行动与社会各界一起，“大手拉小手”守护青少年的健康成长。