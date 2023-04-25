直播预告：淋巴瘤喜欢“乔装改扮” 专家分享“抗击”它的秘诀

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

淋巴瘤是常见的血液系统肿瘤之一，往往以淋巴结肿大为主要表现。那么，淋巴结肿大就一定是淋巴瘤吗？产生淋巴瘤的病因是什么？2023年4月25日16:00，“人民好医生”客户端将特邀北京中医药大学东直门医院血液科（通州）主任郎海燕做客直播间，为广大网友科普淋巴瘤的相关知识。

专家简介

郎海燕，北京中医药大学东直门医院血液科（通州）主任、医学博士、耶鲁大学公共卫生学院癌症中心博士后、硕士生导师、中华中医药学会血液病分会青年副主任委员、中华中医药学会血液病创新研究与转化平台秘书长、中国民族医药学会血液病分会理事、世界中医药学会联合会整合肿瘤专业委员会常务理事、世界中医药学会联合会血液病专业委员会理事、北京中西医结合学会肿瘤专业委员会委员、北京中医药大学青年名中医。

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