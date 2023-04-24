人民健康“五进”关爱服务计划走进中国交响乐团

4月20日，北京天气降温。午休时间的中国交响乐团入口处却热闹非凡、门庭若市。由人民健康主办的人民健康“五进”关爱服务计划(以下简称“五进”计划)于当日走进中国交响乐团，将象征着健康与美好生活的“关爱礼包”送到演职员工身边，近距离服务乐团演职员工的健康生活需求，提升演职员工的健康素养。

伴随着在场工作人员“测一测、尝一尝、动一动”的指引声，演职员工们三五成群向“五进”计划的服务区域走来。通过前期开展的服务需求调研，本场活动针对艺术类工作人群的健康需求设置了一对一在线视频问诊、智慧健康体检、趣味科普答题、健康生活产品体验等共计11组沉浸式互动体验项目，并带来了一场心理健康教育讲座、两场专家健康咨询。

演职员工现场接受中医诊脉服务

“进入大厅，看到丰富的体验区、新潮的健康标语觉得很有趣，体验后发现仪器设备测量高效。现场的氛围让我感受到健康管理是每个人都需要身体力行来做的事儿。”演职员工对活动给出了评价。

健康管理体检区是最受演职员工欢迎的体验区之一。一名职工在驻场医务人员的帮助下先后测量了血压、血脂、身体代谢水平、眼底健康慢病风险筛查等项目。“最近血压有点高，工作和生活压力较大，作息也不太规律，查一查心里有谱儿，后续再好好观察、调理。”

在科普答题有奖竞赛环节，演职员工在踊跃的比拼中收获了不少健康科普知识，也拿到了心仪的健康小奖品。“这种竞猜形式的健康生活科普令人印象深刻，今天搞清楚了好几个平时存在认知盲区的健康小知识，感到很有收获。”演职员工们说。

演职员工现场参与科普答题竞赛

来到营养膳食专区，映入眼帘的是颜色鲜艳、标识清晰的中国居民平衡膳食宝塔（2022版）。一旁不仅有健康饮食相关科普知识，还有红枣、坚果、谷物棒、复合维生素、有机豆奶等营养食品供大家品尝。该区域的左侧，开设了配有健身镜、握力器、弹力带、基础哑铃、呼啦圈等设备的健身专区，鼓励大家将健康饮食与科学运动相结合，养成“吃动平衡”“慧吃慧动”的良好生活习惯。

值得一提的是，经常出入排练场、演出厅，频繁和乐器之间有手口接触是演职人员的职业习惯，活动现场专门设置了多点位的消毒设备，有消毒喷雾、消毒湿纸、免洗便携消毒液等，在指引大家日常生活工作中养成良好卫生习惯的同时，为参与者们健康护航。

中午12点，北京大学第六医院精神科医师、副研究员管丽丽为听众们带来了一场生动有趣的心理健康主题科普讲座。现场互动活跃，听众们提出的问题一一得到解答，帮助大家树立了心理健康意识，减少焦虑与抑郁的发生。

心理健康主题科普讲座现场

一位乐团成员听完讲座后感叹：“我们的职业，工位就是舞台，当现场演出的聚光灯打在头顶，也会有比较大的心理压力，听了老师的讲座后找到了适合自己的放松方式。”

顺着大厅的楼梯上到二楼，左手边走廊两侧的排练室摇身一变“临时诊室”，从中医学与全科医学两个维度帮助在场演职员工解决所遇到的健康问题。排练间隙，演职人员们带着问题在两个健康咨询室门口排起了长队。

不少人带着自己的体检报告、检查单据来到全科医学诊室。北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清热情招呼着问诊者坐下，并悉心提出诊疗意见。一位有高血压家族史的乐团职工听了李主任的建议后，表现出了感谢与心安。

据了解，人民健康将持续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划的深入推进工作，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。