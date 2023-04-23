北京：调配优质医疗资源全力救治长峰医院火灾伤病员

记者从北京市有关部门获悉，北京长峰医院“4·18”火灾事故伤病员转运入院后，北京市紧急成立现场医疗救治指挥部，加大医护力量调配和ICU床位供给，抽调精干力量，迅速组建救治专家组。截至4月21日14时，在院治疗伤病员39人。其中，危重4人、重症17人、病情平稳18人。

4名危重伤病员平均年龄82.3岁，多患有心功能不全、高血压、糖尿病、冠心病、脑梗死、室壁瘤等基础性疾病；17名重症伤病员平均年龄74.5岁，多患有肺癌、肾癌、继发性癫痫、慢性支气管炎、慢性心衰、帕金森综合征等基础性疾病。

据介绍，为全力救治伤病员，北京市统筹调配全市优质医疗资源，集中精锐专家力量，发挥专业学科优势，协调协和医院、中日医院、北大人民医院、朝阳医院、宣武医院、积水潭医院等医院的重症、呼吸、心内、内分泌、骨科等学科的国家级和市级专家，进驻救治医院，逐一现场会诊，制定个性化诊疗方案，对危重、重症伤病员一人一策一专班。

截至目前，危重伤病员由安贞医院收治2人、协和医院1人、天坛医院1人；重症伤病员由宣武医院收治5人、天坛医院4人、解放军总医院第一医学中心3人、电力医院2人、解放军总医院第五医学中心南北院区各1人、丰台医院1人。（记者侠克）