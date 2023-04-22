【短评】

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。党的二十大报告提出，广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国，这进一步明确了未来体育强国建设的重点任务和方法路径。

随着人民生活水平的提高和全面小康的实现，人民对美好生活的需求也在提质升级。通过体育运动，强体魄、增意志、促健康、提活力成为越来越多人的追求。科学研究和各国实践证明，在人的胎儿期、儿童期、青少年期、中年期到老年期的生命历程各阶段，体育运动不仅是前端促进生长发育的重要手段，而且在人的中老年期可以预防肥胖、高血压、糖尿病等各类疾病。通过积极的运动康复和运动处方，还能减缓癌症等疾病带来的危害。世界卫生组织研究数据表明，影响健康的因素60%以上是行为和生活方式。当今的中国，从幼儿园儿童到白发苍苍的老年人，随处可见参与体育运动人群的身影，终身体育理念正成为我们的健康观之一。

运动对心理健康的作用也愈发凸显。现代社会，随着生活节奏的加快，心理健康状况逐渐成为人们关注的一大领域。研究充分表明，体育运动是缓解精神压力、促进心理健康最便捷、最有效的方式之一。其实很多人有切身体会，运动后的大汗淋漓，能让肌肉得到有效锻炼，心情也会随之放松。尤其是参与足球、篮球等集体运动，通过团队配合和更多的沟通交流，不仅身体上得到了锻炼，也能通过参加社会性活动找到归属感和心理支撑，这都能大大提高我们的心理健康水平。

运动不仅给生理和心理带来巨大收益，而且还能“改造大脑”，激发人的创造力和活力。我国体育教育家马约翰教授曾提出“体育的价值迁移”，他认为“运动中形成的良好品质可以迁移到人的意志品格，体育运动的教育价值，不只限于运动场上，且能影响整个社会”，这种价值迁移的作用对社会整体健康水平的价值愈加凸显。未来，我们应把体育运动从单纯的肌肉运动与思想文化互相分离的状态中解放出来，使体育运动能与智力、道德、艺术、社交等更紧密更有效地结合在一起，让运动的积极作用在我们全生命周期中迸发。

和竞技体育一样，群众体育也需要以赛事为抓手。前不久，被称为“村BA”的贵州乡村篮球赛事在全国引发广泛关注。这充分说明，群众性体育赛事也有很强的影响力。如何让运动的氛围燃得更广？笔者认为相关部门和各地体育组织应充分发挥作用，不定期举办体育活动、体育赛事，提高群众参与度。同时，完善群众身边的健身设施，进一步推动公共体育场馆的开放，有条件的还可以为场馆内的运动的群众提供专业体育指导，让人们更加科学高效地参与到体育运动中。而广泛开展的群众性体育赛事，也必将激发出“文明其精神，野蛮其体魄”的强大正能量，让全民健身成为全社会的共识和行动。

可喜的是，当前我国经常参与体育锻炼的人数已超4亿，无论是田间地头，还是都市街道，体育锻炼的身影随处可见。从燃遍华夏大地的“马拉松热”，到带动3亿人参与的冰雪运动，人们迸发激情、挥洒汗水的热潮正一浪高过一浪！（作者：刘天星，系北京体育大学体育融合可视化技术重点实验室副主任）