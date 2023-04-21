第三届“人民健康之星”推荐活动启动

为推进健康中国行动落地，积极响应健康中国行动推进委员会办公室争做“健康达人”要求，提高居民健康素养，由人民健康联合中华中医药学会络病学分会开展、以岭药业公益支持的第三届“人民健康之星”推荐活动于近日启动。活动围绕中老年慢病人群，普及疾病防控知识，以促进公民健康素养提升，助力健康中国目标实现。

第三届“人民健康之星”推荐活动启动现场

慢病综合防控不仅关系百姓民生，更涉及健康中国战略目标实现。在慢病防治中，需充分发挥中医药优势，为慢病患者提供中国特色的慢病防控和健康管理路径。通络养生八字经“通络、养精、动形、静神”汲取中国传统文化的“儒、释、道、医”养生精华，与慢病防治科学知识相结合，对慢病防治具有重要指导意义。

聚焦慢病管理，为健康长寿护航。第三届“人民健康之星”推荐活动将继续联合连锁药店，邀请全国三甲医院专家开展“人民健康之星”科普行动，用优质科普内容提升社会大众健康素养，同时赋能连锁药店。通过“人民健康之星”发挥示范引领作用，推动全社会形成崇尚健康、热爱健康、促进健康的良好氛围，促进居民健康素养提升，助力健康中国建设。

据了解，“人民健康之星”推荐活动自2021年启动，联动多城市、超过百位健康科普专家、全国知名连锁药店、近百家媒体，通过线上线下多种形式普及慢病防控知识，服务广大中老年人群，引导、推动、激励中老年人了解、掌握慢病科普知识与合理用药，掌握健康技能，践行健康生活方式，降低慢性病发病率。

作为支持单位，以岭药业副总经理纪珍强在启动现场说：“公司继续支持开展第三届‘人民健康之星’推荐活动，寻找慢病管理典型案例，通过‘健康达人’现身说法，帮助提升居民健康意识，强化自我慢病管理能力，提升患者生活质量。”他介绍，未来，活动将围绕慢病管理及“数智”技术，提升慢病服务人员相关技能，打造慢病管理新模式。