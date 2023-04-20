徐克平：明确医疗质量绩效考核“标尺”作用

“医疗质量事关人民的生命，对医院来说是生命线，是医院发展的关键环节所在，当前我国医疗质量管理日趋标准化、精细化和科学化。”徐克平认为，作为地市级医院要树立全员质量安全意识，将《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2023版）》 《医疗质量管理办法》 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》 等文件具体要求中事关医疗质量的指标作为标尺，明确院内医疗质量标准。

徐克平介绍，为进一步提升医疗质量安全水平，淮安市第一人民医院制定了相对完善的基础医疗质量考核评价体系，从病房管理、医疗手术分类和权限管理、危重症救治等几个维度对医疗质量进行考核评价。此外，为了让医院所有的工作人员做到敬畏生命、敬畏制度，医院按照国家公立医院考核要求，对医务人员进行相应的绩效考核。如果没有达到标准，则会相应地降低各类待遇。“例如，如果主任医师在实际考核中未达到规定中四级手术的实际操作水平，他所对应的手术权限就可能会被下架，甚至降职。”

“让患者获益更多是我们的目标。”徐克平说，在推进医疗技术创新时，医院要在技术水平考核和伦理学方面制定严格的准入制度，在法律框架内进行创新。此外，也需要通过进修的方式让医务工作者学习和掌握技术，以便于新技术或新项目的开展。

在推动整体学科建设方面，徐克平认为，人才是关键性的要素。近年来，淮安市第一人民医院通过“外引内培”的方式引进高水平博士人才，同时也不断加强对院内医务工作者的培养力度。

如何进一步提高整体医疗服务质量？徐克平说，淮安市第一人民医院的定位是长三角北部重要中心城市的区域医疗中心。打造高水平的医疗质量，让群众在家门口享受到高水平的医疗服务是医院追求的目标。“抓医疗质量工作一直在路上，未来，医院将以《2023年国家医疗质量安全改进目标》 为导向，从人才培养、医疗设备更新、医疗技术和能力以及医学教育等方面入手，在医疗质量提升方面做出更多的探索和尝试。”