2021年度全国二级公立医院绩效考核国家监测分析情况通报运营效率解读

近日，国家卫生健康委发布《关于2021年度全国二级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》，二级公立医院绩效考核已完整走过三个年头。本文根据通报内容重点对2021年西医类二级公立医院运营效率指标的国家监测分析情况进行解读。

一、2021年度的考核工作有哪些新进展？

（一）2022年，根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》等文件要求，国家卫生健康委对全国二级公立医院绩效考核指标说明进行修订完善，细化了相关工作要求，持续完善绩效考核标准化支撑体系，并将考核工作与公立医院高质量发展评价同步推进。上述新修订内容应用于2021年度全国二级公立医院绩效考核工作。其中，运营效率的指标名称、指标属性、计算公式、指标来源和指标导向等内容基本不变；修订完善内容包括修订了部分延伸指标、补充及更新了相关工作要求以及进一步明确了指标内涵。

（二）国家卫生健康委办公厅和国家中医药管理局办公室于2019年11月印发《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》（国卫办医发〔2019〕23号），在全国启动二级公立医院绩效考核工作，并按照分步实施的原则，逐步将二级公立医院纳入绩效考核范围。二级公立医院绩效考核工作第三年，全国共5456家二级公立医院（西医类3675家）纳入绩效考核范围，纳入考核的医院占比由2019年的53%和2020年的64%，提升至2021年的二级公立医院基本覆盖，完成了逐步将二级公立医院纳入绩效考核范围的目标。

二、运营效率情况如何？

运营能力有所增强。

（一）在收支结构方面，2021年，全国二级公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例为30.72%，与往年相比，收支结构整体向好，医务人员劳务价值进一步体现，二级公立医院“腾笼换鸟”调结构取得积极成效。

（二）在次均费用方面，与2020年相比，2021年全国二级公立医院门诊患者次均医药费用和次均药品费用均呈下降趋势，降幅分别为3.72%和10.91%。在收治的疑难复杂疾病患者不断增加的同时，二级公立医院出院患者次均医药费用增幅为3.32%，出院患者次均药品费用增幅为1.31%，增速明显放缓。二级医院采取多种措施，持续落实医改政策，严格控制医药费用不合理增长，着力减轻患者的就医负担。

三、通过考核发现那些问题？

内部管理能力有待进一步提升。

在能耗支出方面，2021年全国二级公立医院万元收入能耗支出为126.89元，较2020年有所上升，且明显高于三级公立医院万元收入能耗支出（90.53元），部分二级公立医院的万元能耗占比多年来一直位于相对较高的水平，注重成本控制推进节约型医院建设的意识需要进一步加强。

在运营管理方面，在二级公立医院总体运行平稳的背景下，仍有43.87%的医院出现了亏损情况。从地区看，西北、东北地区二级公立医院的医疗盈余率明显低于其他地区，且区域内医疗盈余为负的二级公立医院比例相对较高。可见，二级医院仍面临着较大的运营压力，区域间也存在较大差异。

四、下一步工作要求有哪些？

（一）加快推进二级公立医院高质量发展。各省级卫生健康行政部门要推动地方政府落实办医主体责任，以绩效考核工作为抓手，充分发挥公立医院改革政策合力作用，推进公立医院高质量发展。一是做好省级层面绩效考核工作与公立医院高质量发展评价有机结合、协同推进。二是加强部门间协调，研究建立公立医院应对突发公共卫生事件科学合理的补偿机制，进一步推动医疗服务价格调整、薪酬制度改革、医保支付方式改革等政策落地，为公立医院高质量发展提供政策保障。

（二）着力推动二级公立医院能力提升。各省级卫生健康行政部门要聚焦促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善支持二级公立医院建设发展切实可行的方案措施，有针对性地指导二级公立医院提升内部管理能力和医疗服务能力。

（三）持续优化二级公立医院绩效考核工作。各省级卫生健康行政部门要坚持属地化原则，持续加强辖区内二级公立医院绩效考核工作组织，指导医院提升填报数据质量，进一步做好数据结果分析与运用。 （中国中医科学院西苑医院高级会计师 张毳）