内地医护人员抵港参与“大湾区医疗人才交流计划”

据新华社香港电 （记者孔维一）参与“大湾区医疗人才交流计划”的广东省医护人员4月17日中午抵港，香港医院管理局主席范鸿龄及行政总裁高拔陞前往高铁西九龙站迎接。

范鸿龄表示，今天是香港与内地医疗人才交流的重要里程碑，来自广东省的医护人员带着他们的专业知识和丰富经验来港，与香港的医护人员互相切磋、互相学习。他们在不同的医学领域拥有丰富的经验，大家在交流过程中必定会获益良多，病人也一定可以从中受益。

据香港医管局介绍，参与交流计划的广东医护人员中，70名护士会被安排到医管局7个联网内不同的医院作交流，10名医生则会被安排到九龙中、九龙西及新界西医院联网交流。两名在去年底已来港的中医专家，连同另一名4月18日抵港的中医专家，将在不同医院参与中西医协作的临床培训工作。香港医管局表示会继续把握大湾区发展的机遇，加强香港和内地医疗服务的交流。

随团到港的广东省卫健委代表杨波表示，首批参与“大湾区医疗人才交流计划”的83名医护人员都是来自广东省各大医院的医疗技术骨干。希望通过这个平台开展多种形式的学术交流，以促进粤港澳大湾区医疗技术水平的提升和大湾区的高质量发展。

去年9月，香港医管局宣布推动“大湾区医疗人才交流计划”，引入内地护士、中医以及放射技师抵港，深化与广东省医疗人才专业交流，促进两地公营医疗服务的发展。