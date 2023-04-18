直播预告：免疫是抵御癌症的重要武器

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。癌症曾被称为不治之症，然而随着医学发展，如免疫治疗等新治疗理念和治疗手段的出现，让癌症病人的生存期不断延长。

4月18日16:00至17:00，河北医科大学第四医院肿瘤免疫科主任汪治宇将做客“人民好医生”客户端，围绕免疫与癌症的相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

汪治宇，河北医科大学第四医院肿瘤免疫科科主任、主任医师、博士生导师。

河北医科大学医学与健康研究院干细胞与免疫细胞研究中心副主任，中华医学会肿瘤分会青年理事，河北省抗癌协会肿瘤生物治疗专业委员会主任委员，河北省免疫学会肿瘤生物治疗专业委员会主任委员，河北临床肿瘤学会肿瘤免疫治疗专业委员会主任委员，河北省生物医学工程学会免疫细胞治疗分会主任委员。

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