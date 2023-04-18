什么花，容易引发过敏？

靠风传粉的“风媒花”，让大量花粉飘浮在空气中，当表面含有蛋白质的花粉进入人体呼吸道时，就会引起人的免疫反应，出现过敏现象

“草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞。”唐代诗人韩愈的诗句，描绘了这样一幅春日景象：百花使尽浑身解数争奇斗艳，没有艳丽花朵的杨树、榆树也不甘示弱，飘飘洒洒地来一场暖春“飞雪”。很多人认为，这种似“飞雪”的杨絮就是“杨花”，但实际上，杨絮只是杨树的种子。而此前杨树雄花散发的肉眼看不到的花粉，是引起春季花粉过敏高发的原因之一。

什么花容易引发过敏？其实，花色越鲜艳、气味越重的花，花粉引发过敏的反而越少；靠风传粉的“风媒花”，让大量花粉飘浮在空气中，当表面含有蛋白质的花粉进入人体呼吸道时，就会引起人的免疫反应，出现过敏现象。

植物传粉的“外力”主要来自两种媒介——风和昆虫。杨树、法国梧桐、松柏等植物，花小、没有香气、不含花蜜，只能靠风传粉，它们的花通常被称为“风媒花”。这些花的花粉颗粒较小，表面滑溜溜，松树的花粉甚至自带两个气囊，使其更易飘荡在空气中。对于“风媒花”来说，每棵雄树能产生的花粉颗粒可多达几百亿个，以增加其在空气中飘荡的花粉落在雌花上的概率。这些花粉颗粒在空气中飘浮、存活的时间，从几小时至四五天不等。飘浮在空气中的花粉多了，进入人体呼吸道的概率就大了，人们也就更容易过敏。

杏花、樱花、油菜花等，或花色鲜艳，或气味扑鼻，或富含花蜜，容易招蜂引蝶，靠它们帮忙传播花粉，被称为“虫媒花”。它们的花粉颗粒较大，表面黏糊糊，不易随风扩散，通常也就不会引起过敏。当然，我们赏花时也不要大意，要是距离花太近，也会吸入花粉颗粒。为防过敏，最好的办法就是戴好口罩，离花远一些。

在北温带地区，一旦到了夏季，繁茂的枝叶会阻碍花粉传播、降低传粉效率，而且气温高会降低花粉活性，所以靠风传播花粉的植物，要赶在春季开花传粉。

易引起过敏的除了花粉，还有飘飞的柳絮、悬铃木絮等。为了抑制植物飞絮这种过敏原，城市园林工作者通常会采取多种雄树、少种雌树或者用药剂抑制雌树结果的办法。

（作者为上海辰山植物园科普部工程师，本报记者黄晓慧采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 14 版）