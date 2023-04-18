广东促进带小孩女性就业

本报广州4月17日电 （记者洪秋婷）日前，广东省人社厅发布《关于推行“妈妈岗”就业模式促进妇女就业的实施意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见》），并就“开发‘妈妈岗’岗位”“加强‘妈妈岗’就业服务”和“加强劳动权益保障”等方面向社会公开征求意见。

据介绍，“妈妈岗”主要用于吸纳法定劳动年龄内对12周岁以下儿童负有抚养义务的妇女就业，工作时间、管理模式相对灵活，方便兼顾工作和育儿。《征求意见》明确，鼓励用人单位拿出部分专业技术和管理岗位用于“妈妈岗”设置，鼓励规上限上企业设立“妈妈岗”，引导“妈妈岗”实行灵活上班和弹性工作的方式；鼓励用人单位设立“妈妈岗”车间、“妈妈岗”生产线等，张贴明显标识，对“妈妈岗”进行集中统一服务管理，形成规模效应；同时，还鼓励用人单位建立“妇女之家”，为员工提供福利性婴幼儿照护服务。

除了开发岗位外，《征求意见》还提出，将“妈妈岗”招聘信息纳入公共就业信息服务范围，畅通招聘求职信息收集、发布渠道，加强岗位对接平台建设。

广东省人社厅相关负责人介绍，接下来将通过搭建线上招聘对接平台、建立零工市场动态管理名录、编制规范运行的零工市场“电子地图”和开展“妈妈岗”就业创业技能培训等方式，为“妈妈岗”招聘求职提供指引和帮助，并通过优化对接流程、创新对接形式、简化登记事项、完善引导服务等措施，建立“妈妈岗”“即时快招”服务模式。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 13 版）