打造敬老公共汽电车线路1000条

本报北京4月17日电 （记者韩鑫）交通运输部近日印发《2023年持续提升适老化无障碍交通出行服务工作方案》（以下简称《方案》）提出，扩大出租汽车电召和网约车“一键叫车”服务覆盖面，打造敬老爱老城市公共汽电车线路1000条，推动城市客运无障碍设施设备更新改造，加快低地板及低入口城市公共汽电车推广应用。同时，开展城市轨道交通“爱心预约”乘车服务，通过微信公众号、小程序等渠道为老年人、残疾人等乘客提供预约服务。

按照《方案》，交通运输部将督促指导主要网约车平台公司进一步扩大服务覆盖城市数量，持续优化完善“一键叫车”功能。6月底前，以“一次预约、覆盖全网”为目标，通过微信公众号、小程序等渠道，增加“爱心预约”功能，完成软件开发、业务流程梳理、配套制度建设等工作。

《方案》提出，到今年8月底前，各省级交通运输主管部门要按照各自确定的量化目标，完成80%的敬老爱老服务城市公共汽电车线路、新增及更新低地板及低入口城市公共汽电车等目标任务。各有关城市完成城市轨道交通“爱心预约”服务内部测试、软件迭代和制度磨合等工作，正式开通运行“爱心预约”服务。10月底前，各城市全面完成本省份适老化城市交通出行任务目标。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 13 版）